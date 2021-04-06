AB liderlerinin Ankara ziyaretine Alman siyasetçilerden sert tepki

Almanya Federal Meclisinde grubu bulunan muhalefet partilerinden Yeşiller'in önde gelen siyasetçilerinden, milletvekili Cem Özdemir; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gitmesini sert ifadelerle eleştirdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Özdemir, "Erdoğan muhalefeti tasfiye etmek istiyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor. Yüz binlerce masum insanı mahkeme önüne çıkarıyor. Von der Leyen ve Michel ise bugün hediyeler sunmak için Erdoğan'la görüşüyor. Bu Brüksel'in kendini küçültmesi ve Türkiye'deki tüm demokratlarla alay etmesi anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Avrupalı iki lider, yaklaşık bir buçuk hafta önce yapılan AB zirvesinde Türkiye ile ilgili alınan kararları görüşmek üzere salı günü Ankara'ya gitti. Söz konusu zirveye katılan AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Türkiye ile ilişkilerin yeniden adım adım geliştirilmesi üzerinde anlaşmış; bu kapsamda AB ile Türkiye arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna yönelik görüşmeler için hazırlıklara başlanması da karara bağlanmıştı.