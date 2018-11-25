AB Lilderlerinden Brexit Anlaşmasına Onay

May, ‘‘Her müzakerede istediğiniz her şeyi alamazsınız. Bence ingiliz halkı da bunu anlıyor’’ ifadelerini kullandı.

Başbakan Theresa May, Brüksel’deki zirvenin adrından basın toplantısında anlaşmanın İngiltere’nin sınırları ve bütçeleri üzerinde hakimiyetini sağlayan aynı zamanda AB ile iş ve sınır güvenliği konularında yakın işbirliği içeren tak anlaşma olduğunu söyledi.

Anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde Brüksel’in müzakereleri yeniden açma seçeneğine sıcak bakıp bakmadığı sorulduğunda Juncker ‘‘Bu mümkün olan en iyi anlaşma’’ yanıtını verdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ‘‘Anlaşmayı reddetmeyi düşünenler, daha iyi bir anlaşma yapabileceklerini düşünenler hayal kırıklığına uğrayacak’’ dedi.

AB liderleri parlamentoyu bunun İngiltere’nin alabileceği en iyi anlaşma olduğu konusunda uyarıyor.

May, ‘anlaşmanın parlamento tarafından reddedilmesi halinde istifa edecek misiniz?’ sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı.

27 üyeli AB’nin liderleri Brüksel’deki zirvede 600 sayfalık Brexit anlaşmasını yaklaşık yarım saatte onayladı. Anlaşma İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den çıkmasını öngörüyor. Bunu iki-üç yıl süren bir geçiş dönemi izleyecek. Anlaşmanın ticaret ve güvenlik alanındaki ortaklıklarla ilgili bölümü yalnızca 26 sayfa uzunluğunda.

May’in Muhafazakar Parti’si parlamentoda çoğunluğa sahip değil.

May’in azınlık hükümetini destekleyen Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi anlaşmayı engellemeye çalışacağını çünkü anlaşmanın İngiltere’yi birçok AB kuralına boyun eğmek zorunda bıraktığını ve bunun Kuzey İrlanda’nın İngiltere’yle bağlarını zayıflatabileceğini kaydetti.

Ancak parti lideri Arlene Foster, Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi halinde May’in muhafazakar hükümetini desteklemek için anlaşmayı yeniden gözden geçirereceğini söyledi.

Brexit görüşmelerinin önemli kısmını Kuzey İrlanda’nın AB ile olan kara sınırının İrlanda Cumhuriyeti ile bariyer oluşturmaksızın nasıl açık tutulabileceği konusu oluşturmuştu.

Planın diğer sorunlu kısmı İngiltere’nin İspanya’nın güney kıyısındaki Cebelitarık’taki 300 yıllık donanma üssü konusuydu.

Pazar günü Cebelitarik konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

