HABER

AB Lilderlerinden Brexit Anlaşmasına Onay

25.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderleri Brüksel’de İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecinde üzerinde uzlaşılan taslak metni onayladı. İngiltere Başbakanı Theresa May’in şimdi İngiliz parlamentosunun onayını alması gerekiyor

AB Lilderlerinden Brexit Anlaşmasına Onay

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin liderleri Brüksel’de İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sürecinde üzerinde uzlaşılan taslak metni onayladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in şimdi İngiliz parlamentosunun onayını alması gerekiyor.

AB liderleri parlamentoyu bunun İngiltere’nin alabileceği en iyi anlaşma olduğu konusunda uyarıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ‘‘Anlaşmayı reddetmeyi düşünenler, daha iyi bir anlaşma yapabileceklerini düşünenler hayal kırıklığına uğrayacak’’ dedi.

Anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde Brüksel’in müzakereleri yeniden açma seçeneğine sıcak bakıp bakmadığı sorulduğunda Juncker ‘‘Bu mümkün olan en iyi anlaşma’’ yanıtını verdi.

Başbakan Theresa May, Brüksel’deki zirvenin adrından basın toplantısında anlaşmanın İngiltere’nin sınırları ve bütçeleri üzerinde hakimiyetini sağlayan aynı zamanda AB ile iş ve sınır güvenliği konularında yakın işbirliği içeren tak anlaşma olduğunu söyledi.

May, ‘‘Her müzakerede istediğiniz her şeyi alamazsınız. Bence ingiliz halkı da bunu anlıyor’’ ifadelerini kullandı.

May, ‘anlaşmanın parlamento tarafından reddedilmesi halinde istifa edecek misiniz?’ sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı.

27 üyeli AB’nin liderleri Brüksel’deki zirvede 600 sayfalık Brexit anlaşmasını yaklaşık yarım saatte onayladı. Anlaşma İngiltere’nin 29 Mart’ta AB’den çıkmasını öngörüyor. Bunu iki-üç yıl süren bir geçiş dönemi izleyecek. Anlaşmanın ticaret ve güvenlik alanındaki ortaklıklarla ilgili bölümü yalnızca 26 sayfa uzunluğunda.

May’in Muhafazakar Parti’si parlamentoda çoğunluğa sahip değil.

May’in azınlık hükümetini destekleyen Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi anlaşmayı engellemeye çalışacağını çünkü anlaşmanın İngiltere’yi birçok AB kuralına boyun eğmek zorunda bıraktığını ve bunun Kuzey İrlanda’nın İngiltere’yle bağlarını zayıflatabileceğini kaydetti.

Ancak parti lideri Arlene Foster, Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmesi halinde May’in muhafazakar hükümetini desteklemek için anlaşmayı yeniden gözden geçirereceğini söyledi.

Brexit görüşmelerinin önemli kısmını Kuzey İrlanda’nın AB ile olan kara sınırının İrlanda Cumhuriyeti ile bariyer oluşturmaksızın nasıl açık tutulabileceği konusu oluşturmuştu.

Planın diğer sorunlu kısmı İngiltere’nin İspanya’nın güney kıyısındaki Cebelitarık’taki 300 yıllık donanma üssü konusuydu.

Pazar günü Cebelitarik konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Almanya’da Kadına Yönelik Şiddette Dikkat Çeken RakamlarAlmanya’da Kadına Yönelik Şiddette Dikkat Çeken Rakamlar
Güneydoğu’da Kadına Yönelik Şiddetin Vahim TablosuGüneydoğu’da Kadına Yönelik Şiddetin Vahim Tablosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

İlginizi Çekebilir

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Rus askeri uzmandan şaşkına çeviren S-400 açıklaması: Türkiye'nin kullanacak alanı yok!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay!

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

Rusya Altay tankını konuşuyor! 'Askeri bir operasyon için çok fazla'

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

12 bin kilometrekarelik mini ülke dünya devlerini karşısına aldı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

Rus uçakları, Halep'in güneyinde hava saldırısı düzenledi

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

Sırbistan'da 440 yıllık tek Osmanlı hamamı

Sırbistan'da 440 yıllık tek Osmanlı hamamı

Kolombiya'da çikolata yeme rekoru denenecek

Kolombiya'da çikolata yeme rekoru denenecek

Tam 4 bin yıllık! Kimin mezarı olduğu ortaya çıktı!

Tam 4 bin yıllık! Kimin mezarı olduğu ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.