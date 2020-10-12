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AB, Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Belarus'ta durumun düzelmemesi halinde Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da yaptırım listesine dahil edilmesine hazır olduklarını bildirdi.

AB, Lukaşenko'ya yaptırım uygulamaya hazırlanıyor

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Belarus'taki gelişmelere ilişkin karar alındığı belirtildi. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin özgür ve adil olmadığına yönelik AB'nin önceki açıklamalarının tekrarlandığı açıklamada, Lukaşenko'nun meşruiyetinin AB tarafından tanınmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Belarus halkının dış müdahale olmadan yeni bir seçimle demokratik haklarını kullanması istenerek, Belarus yönetiminden 40 kişiye seçimlere hile karıştırıldığı, muhalefete baskı ve şiddet uygulandığı gerekçesiyle yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Belarus'taki durum iyiye gitmezse AB'nin Aleksandr Lukaşenko dahil üst düzey yöneticilere ve kuruluşlara daha fazla kısıtlayıcı tedbir uygulamaya hazır olduğu" vurgulandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Lüksemburg'da bu sabah başlayan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, yaptırım listesini genişleterek Lukaşenko'yu dahil etme önerisinde bulunacağını açıklamıştı.

AB, 2 Ekim'de Belarus İçişleri Bakanı Yuri Karayev'in aralarında bulunduğu 40 yöneticiye seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Belarus'ta yapılan ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan seçimin sonucunu tanımıyor. Birlik, seçimlerin ardından başlayan protestolarda halka şiddet uygulandığını, muhalefetin baskı altına alındığını belirterek, gözaltına alınanların ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, yönetimin muhalefetle ulusal diyalog başlatmasını istiyor.

713 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Belarus’ta cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını protesto etmeye yönelik ülke genelinde yapılan izinsiz gösterilerde dün 713 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova yaptığı açıklamada, ülke genelinde pazar günü 25 ayrı yerde izinsiz gösteri düzenlendiğini belirtti. Önceki haftaya göre protestolara daha az göstericinin katıldığını kaydeden Çemodanova, farklı radikal gruplara mensup protestocuların saldırganlığını arttırdığına dikkati çekti.

Başkent Minsk’teki bazı protestocuların polise taş ve sopalarla saldırdığını vurgulayan Çemodanova, diğer protestocuların ise şehir içindeki bazı yollarda araç trafiğini durdurduğunu, altyapıya zarar verdiğini ve barikatlar kurduğunu aktardı.

Güvenlik güçlerinin önlem almak için özel araçlar kullandığını kaydeden Çemodanova, polisin göstericilerin en aktif katılımcılarını gözaltına aldığını dile getirdi. Ülke genelindeki protestolara 11 bin civarında kişinin katıldığını belirten Çemodanova, "Dün yapılan gösterilerde yasaları ihlal eden 713 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkıncaya kadar 570 kişi gözaltında tutulmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.


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