AB Lukaşenko'nun devlet başkanlığını tanımıyor

Minsk'teki yemin töreninin ardından ülkede de protesto gösterileri düzenlendi.Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta Alexander Lukaşenko'nun tartışmalı devlet başkanlığı için dün düzenlenen gizli yemin törenini kınadı. Belarus'taki seçimin adil ve özgür olmadığını, bu nedenle de sonucu tanımadıklarını söyleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, seçimlerden beri devam eden barışçıl protestoların, halkın büyük bölümünün de bu düşünceyi paylaştığını ortaya koyduğunu vurguladı.

"Yemin töreni" olarak adlandırılan törenin seçim sonuçlarına hile karışmış olması nedeniyle demokratik bir meşruiyeti olmadığını belirten Borrell, bunun ülkedeki siyasi krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu.

"AB'nin bu konudaki tutumu açıktır" diyen Borell, Belarus halkının şeffaf ve güvenilir bir seçimle iş başına gelmiş kişiler tarafından yönetilmeye hakkı olduğunu söyledi. Borell, ayrıca her türlü baskıya rağmen demokrasi ve temel hakları için barışçıl gösteriler düzenleyen Belarus halkının yanında olduklarını da vurguladı.