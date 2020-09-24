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AB Lukaşenko'yu Belarus Devlet Başkanı Olarak Tanımadığını Açıkladı

24.09.2020 13:14 | Son Güncelleme

AB’den yapılan açıklamada, birliğin tartışmalı seçimleri kazanan Aleksander Lukaşenko’yu devlet başkanı olarak tanımadığı belirtildi

AB Lukaşenko'yu Belarus Devlet Başkanı Olarak Tanımadığını Açıkladı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan tartışmalı seçimlerinden ardından Avrupa Birliği’nden önemli bir karar geldi. AB’den yapılan açıklamada, birliğin seçimleri kazanan Aleksander Lukaşenko’yu devlet başkanı olarak tanımadığı belirtildi.

1994 yılından bu yana Belarus'u yöneten Aleksander Lukaşenko, dün devlet başkanı olarak yemin ederek yeni dönemine başlamıştı. Lukaşenko, tartışmalı sonuçlara göre son seçimlerde yüzde 80 oy alarak yeniden devlet başkanı seçildi.

AB’nin 27 üyesinin imzası bulunan açıklamada “Sözde göreve başlama ve Aleksander Lukaşenko tarafından kabul edildiği belirtilen yeni başkanlık yetkisinin demokratik bir meşruiyeti yoktur. Bu göreve başlama hali, seçimlerden bu yana barışçıl eylemlerle ortaya koydukları gibi doğrudan Belarus halkının geniş bir kesiminin istekleriyle çelişmektedir. Aksine bu durum Belarus’taki siyasi krizi daha da derinleştirmektedir” denildi.

Belarus’un en büyük finansal destekçisi durumundaki Avrupa Birliği ayrıca bu ülkeyle ilişkilerin de yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Bunun da birliğin Lukaşenko hükümetine doğrudan mali yardımları kesmesi anlamına geliyor.

Seçimler öncesinde AB, Belarus’ta ülkede devam eden projeler nedeniyle 135 milyon euro, ayrıca Corona virüsü salgınıyla mücadele için de 53 milyon euro destek vereceğini açıklamıştı.

Muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya, Pazartesi günü Brüksel’de AB Dışişleri Bakanları’yla biraraya gelmiş ve hükümeti aradan çıkararak hastanelere ve doktorlara nasıl mali yardım aktarılabileceği konusunu görüşmüştü.

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