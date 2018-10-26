"AB macerası; olursa olsun, olmazsa herkes yoluna olsun"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, "Türk vatandaşları, AB macerasının, artık bir noktada sonlanmasını, olursa iyi noktada olması, olmazsa da herkes yoluna olacak şeklindeki bir süreçle nihayete ermesini arzu ediyor." dedi. Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamenter Müsteşarı Oliver Wittke ve beraberindeki heyet ile görüşen Elitaş, yaptığı konuşmada, karşılıklı ziyaretlerin, iki ülke ilişkilerinin daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayacağını söyledi. Türkiye ve Almanya arasındaki olumsuz ilişkilerin, bundan sonra daha hızlı bir ivmeyle olumlu noktaya doğru ilerleyeceğini düşündüklerini belirten Elitaş, "İki ülke arasındaki siyasi ilişkiler ne kadar olumsuz olsa da halklar arasındaki ilişkiler iyi bir noktadadır." diye konuştu. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimine maruz kaldığını ve darbecilerin o gece Meclis'e de bomba attıklarını anımsatan Elitaş, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve liderliği hem halkın kahramanca mücadelesi sonucu darbe girişiminin bertaraf edildiğini kaydetti.

Komisyon Başkanı Elitaş, Türkiye ve Almanya'nın hem geçmişte hem de bugün birçok noktada bir araya geldiğini ve bu beraberliğin devam ettiğini ifade etti. - "Alman Dostluk Grubu Başkanı, Türk düşmanı Alman parlamenter" Ülkeler arasındaki ilişkileri sağlayacak en önemli unsurların turizm ve ticaret, siyasiler arasındaki ilişkileri sağlayacak en önemli unsurun ise dostluk grupları olduğunu vurgulayan Elitaş, "Dün TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanının, Türk düşmanı bir Alman parlamenter olduğunu öğrendik. İnşallah o kişi, iki ülke arasındaki dostluğa dinamit koyacak faaliyetlerde bulunmaz." ifadesini kullandı. Türkiye'nin AB sayfasının tam üyelikle sonuçlanmasını istediklerini belirten Elitaş, şöyle devam etti: "1994'te Gümrük Birliği anlaşmasıyla başlayan süreç, vatandaşlarımızda çok büyük heyecan yaratmıştı. Ancak günümüzde AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler, bizde, Türkiye'nin AB tarafından oyalandığı kanaati oluşmasına neden oldu. AB üyeliği konusunda vatandaşlarımızın güvencinin sarsıldığını üzülerek söylemek istiyorum. Biz ev ödevlerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz ama AB, Türkiye'ye verdiği sözleri maalesef bugüne kadar pek yerine getirmedi. Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanması sürecinde Türkiye'ye vadedilen 3 milyar Avroluk sözün hala yerine getirilmediğini belirtmek isterim. Türk vatandaşlarının, AB macerasının, artık bir noktada sonlanmasını, olursa iyi noktada olması, olmazsa da herkes yoluna olacak şeklindeki bir süreçle nihayete ermesini arzu ettiklerini ifade etmek isterim."

Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesini ve daha adil noktaya gelmesini istediklerini dile getiren Elitaş, vize serbestisi konusunda da destek istedi. - "Dostlukta yeni bir fasıl açıldı" Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamenter Müsteşarı Oliver Wittke de Almanya ve Türkiye arasındaki dostlukta yeni bir fasıl açıldığını, karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda ne kadar büyük çaba sarf edildiğini gösterdiğini vurguladı. Bu çabaların çoktan olması gerektiğine işaret eden Wittke, "Zira iki ülke arasında kader ortaklığı var. Almanya'da 3,5 milyonun üzerinde Türk vatandaşı var. Türkiye'de 7 bin 500 Alman şirketi faaliyette bulunuyor, Almanya'da da 10 bini aşkın Türk iş adamı yatırımlarda bulunuyor, Almanya'nın istikrarına ve refahına katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu. Oliver Wittke, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi ile ilgili olarak, "Keşke o dönemde, AB ve Alman Hükümeti çok daha hızlı bir tepki gösterseydi, keşke o gece milletvekilleri ellerine telefonları alıp hemen görüşmeler yapsalardı, keşke bunun için çok daha fazla çalışılabilseydi." ifadelerini kullandı.