AB mahkemesi, kaçak Katalanların Avrupa parlamenterliğini reddetti

MADRİD (AA) - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki yasa dışı bağımsızlık yanlısı referandumun ardından İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Katalan siyasetçilerin Avrupa parlamenteri olma girişimleri yargı tarafından engellendi.

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümeti Üyesi Antoni Comin'in Avrupa parlamenteri olabilmeleri için ihtiyati tedbir uygulanması taleplerini reddetti.

Mahkeme, ret kararına gerekçe olarak, Puigdemont ve Comin'in 26 Mayıs'ta yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimini kazanmalarına rağmen İspanya Merkez Seçim Kurulu tarafından Avrupa parlamenteri ilan edilmemelerini ve İspanya devleti tarafından gönderilen listede isimlerinin olmamasını gösterdi.

Puigdemont ve Comin, Avrupa parlamenteri seçilmesine rağmen İspanya'da haklarında ulusal yakalama ve tutuklama emri bulunmasından dolayı Madrid'e mazbatalarını almaya gelmemişti.

Katalan siyasetçilerin mazbatalarını vekalet verdikleri avukat aracılığıyla alma girişimleri ise Merkez Seçim Kurulu tarafından, "bizzat kendileri gelmeleri gerekir" gerekçesiyle engellenmişti.