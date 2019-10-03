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AB mahkemesinden Facebook kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı, daha önce hukuka aykırı olduğu belirlenen yorumların Facebook'tan mahkemelerce dünya çapında çıkartılabileceğine karar verdi.

AB mahkemesinden Facebook kararı

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke mahkemelerinin daha önce yasa dışı bulunan içerikleri dijital platform Facebook'tan dünya çapında kaldırma kararı alabileceğine hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, sosyal medya platformu Facebook'taki yasa dışı içeriklerle ilgili davayı karara bağladı.

Mahkeme, üye ülke yasal mercilerinin daha önce yasa dışı bulunan içerikleri Facebook'tan dünya çapında kaldırtma veya erişimi engelleme kararları alabileceğine hükmetti.

Kararda, "AB hukuku, Facebook gibi sosyal ağların daha önce yasa dışı bulunan benzer yorumları kaldırılmasına engel olmaz." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği mahkeme Facebook

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