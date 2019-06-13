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AB mahkemesinden İsrail'in işgali altında üretilen ürünler hakkında görüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Gerard Hogan, İsrail'in yerleşim yerleri politikasının "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunun altını çizerek, bu topraklarda üretilen malların etiketlerinde menşe belirtilmesi gerektiği yönünde görüş verdi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Gerard Hogan, İsrail işgali altındaki topraklarda üretilen malların etiketlerinde menşe belirtilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İsrail'in işgali altındaki topraklarda üretim yapan iki Yahudi şirketin Fransa'ya karşı açtığı dava, Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği'nde (AB) en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanında ele alındı.

Başsavcı Hogan, davaya ilişkin açıkladığı görüşünde, AB hukukuna göre işgal altındaki topraklarda üretilen malların etiketlerinde açıkça menşe belirtilmesi gerektiğini kaydetti.

AB'de coğrafi kökene göre etiketleme uygulamasının tüketiciye "sağlık, ekonomi, çevre, sosyal ve etik unsurları" göz önünde bulundurma imkanı tanıdığına dikkati çeken Hogan, tüketicinin işgal altındaki topraklarda üretilen ürünleri "etik" kaygılar nedeniyle tercih etmeme olasılığı bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in yerleşim yerleri politikasının "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunun altını çizen Hogan, "Tüketicilerin etik kaygıları tüketim tercihlerini etkileyebilir. Bu nedenle ürünlerin işgal altındaki topraklardan geldiğini belirtmemek, tüketiciyi yanıltmak anlamına gelir." görüşüne yer verdi.

AB Komisyonu 2015'te, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerde "İsrail malı" etiketi kullanılmasını engelleyen bir karar almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Adalet Divanı israil "işgal altındaki topraklar" üretim

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