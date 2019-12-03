HABER

AB, Malta'yı gazeteci Galizia suikasti soruşturması konusunda uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:06 | Son Güncelleme

AB, Malta'yı gazeteci Galizia suikasti soruşturması konusunda uyardı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Malta'yı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine ilişkin soruşturmanın hiçbir siyasi müdahale olmadan sonuçlandırılması konusunda uyardı.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Komisyon Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Malta Adalet Bakanı Owen Bonicci ile telefonda görüştü.

Jourova, muhatabına, "Soruşturmanın hiçbir siyasi müdahale olmadan sonuçlandırılması gerektiğini" ve Malta'daki siyasi gelişmelere ilişkin endişelerini iletti.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Galizia suikasti soruşturmasının hükümeti ve kendisi üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle ocakta görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

- Daphne Caruana Galizia suikastı

Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.

Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.
Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.

Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım’da cumhurbaşkanlığı affından yararlanmıştı.

Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım'da "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Fenech, sorgusunda Schembri'yi suikastin planlayıcısı olmakla suçlamıştı. Fenech'in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu. Hem Schembri hem bakanlar, haklarındaki iddiaları reddederken, Schembri iki gün boyunca sorgulanmış, sonrasında serbest kalmıştı.

Fenech ise cumartesi akşamı cinayeti organize ve finanse etmek, patlayıcı madde temini suçlamaları yöneltilerek tutuklanmıştı.

PARTNERTasmayla takip edildi, şoke etti! Tasmayla takip edildi, şoke etti!
TÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurtTÜBİTAK'tan raf ömrü 3 aya çıkartılan yoğurt
Belediye Başkanının gözlerini bağladılar, bastonla parkurda yürüttülerBelediye Başkanının gözlerini bağladılar, bastonla parkurda yürüttüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB gazeteci malta

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Çok sayıda ekip sevk edildi

Vatan Caddesi'nde hareketli anlar!

Kadıköy’de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Çadırla beraber uçtu! O anları anlattı

İBB'de Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne Utku Cihan, Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü’ne Canan Melikler atandı

İBB'de iki yeni atama!

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

Askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

İBB açıkladı! Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki park da satılıyor

İBB satışa çıkardı! Mahalleli tepki gösterdi

Denizli'de devasa kaya mahallenin üzerine yuvarlandı

Faciaya ramak kalmıştı! Kaya mahallenin üzerine yuvarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.