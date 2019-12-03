AB, Malta'yı gazeteci Galizia suikasti soruşturması konusunda uyardı

Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Galizia suikasti soruşturmasının hükümeti ve kendisi üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle ocakta görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Jourova, muhatabına, "Soruşturmanın hiçbir siyasi müdahale olmadan sonuçlandırılması gerektiğini" ve Malta'daki siyasi gelişmelere ilişkin endişelerini iletti.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Komisyon Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Malta Adalet Bakanı Owen Bonicci ile telefonda görüştü.

Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.

Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım’da cumhurbaşkanlığı affından yararlanmıştı.

Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım'da "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Fenech, sorgusunda Schembri'yi suikastin planlayıcısı olmakla suçlamıştı. Fenech'in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu. Hem Schembri hem bakanlar, haklarındaki iddiaları reddederken, Schembri iki gün boyunca sorgulanmış, sonrasında serbest kalmıştı.

Fenech ise cumartesi akşamı cinayeti organize ve finanse etmek, patlayıcı madde temini suçlamaları yöneltilerek tutuklanmıştı.

