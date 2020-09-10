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AB Moria’dan 400 çocuk sığınmacı alacak

10.09.2020 18:29 | Son Güncelleme

Merkel ve Macron’un Moria kampından ebeveynleri yanlarında olmayan 400 çocuk sığınmacı alma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

AB Moria’dan 400 çocuk sığınmacı alacak

Atina ise sığınmacıları karantina koşullarına tepki olarak kampı ateşe vermekle suçladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından evsiz kalan ve ebeveynleri yanlarında olmayan 400 çocuk sığınmacının Avrupa’nın diğer ülkelerine kabul edilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Alman haber ajansı dpa’nın haberinde, bu sığınmacıların tüm Birlik üyelerine paylaştırılmasının öngörüldüğü; Almanya’nın kaç sığınmacıyı kabul edeceğinin ise henüz belirsiz olduğunu kaydedildi.

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında meydana gelen ve 12 binden fazla sığınmacıyı evsiz bırakan yangının ardından Almanya’da bu sığınmacıların akıbetine ilişkin hararetli bir tartışma başlamıştı. Federal Hükümet, ilk etapta olay yerinde yardım sağlanacağını ve Yunanistan ile diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle koordine biçimde hareket edileceğini vurgulamakla yetinmişti.

Berlin’de gerekmesi halinde Almanya’nın tek başına Yunan adalarından daha fazla sığınmacı kabul edip etmeyeceği konusunda bir uzlaşmaya ise henüz varılamadı. Almanya'da birçok siyasetçi ve yardım kuruluşu hükümete Moria'daki yangın sonucu evsiz kalan sığınmacıların alınması çağrısında bulunmuştu. Eyalet yönetimlerinden gelen ‘’sığınmacıları kabul etmeye hazırız’’ açıklamalarına karşın, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Moria’dan daha fazla sığınmacının Almanya’ya getirilmesine yeşil ışık yakmamıştı.

Atina’dan sert açıklamalar

Diğer yandan şimdiye kadar 400 kadar ebeveynleri yanlarında olmayan çocuk sığınmacının Midilli adasından Selanik’e getirildiği belirtiliyor. Ancak Yunan hükümeti, daha fazla sığınmacının hızlı biçimde (anakaraya) transfer edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Yunan Hükümeti Sözcüsü Stelios Petsas, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moria’daki yangının ‘’iltica başvurusunda bulunanlar tarafından koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinaya tepki olarak’’ çıkartıldığını öne sürdü. Sığınmacıları kendilerine ev sahipliği yapan ülkeye saygı duymamakla itham eden Petsas, ‘’Onlara şunu açıkça söylüyoruz: Yangın yüzünden adayı terk etmeyi akıllarından çıkartsınlar’’ şeklinde konuştu.

3 bin kişi kapasiteli Moria kampında 12 binden fazla sığınmacı aylardır insanlık dışı koşullarda barınıyordu. Kampın neredeyse tamamının alevlere teslim olduğu yangın sonucu evsiz kalan binlerce sığınmacı sokaklarda yardım beklerken, kimi sığınmacıların geceyi bir mezarlıkta geçirmek zorunda kaldığı belirtildi.

dpa, DW / SÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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