AB Moria’dan 400 çocuk sığınmacı alacak

Atina ise sığınmacıları karantina koşullarına tepki olarak kampı ateşe vermekle suçladı.Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moria sığınmacı kampındaki yangının ardından evsiz kalan ve ebeveynleri yanlarında olmayan 400 çocuk sığınmacının Avrupa’nın diğer ülkelerine kabul edilmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Alman haber ajansı dpa’nın haberinde, bu sığınmacıların tüm Birlik üyelerine paylaştırılmasının öngörüldüğü; Almanya’nın kaç sığınmacıyı kabul edeceğinin ise henüz belirsiz olduğunu kaydedildi.

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında meydana gelen ve 12 binden fazla sığınmacıyı evsiz bırakan yangının ardından Almanya’da bu sığınmacıların akıbetine ilişkin hararetli bir tartışma başlamıştı. Federal Hükümet, ilk etapta olay yerinde yardım sağlanacağını ve Yunanistan ile diğer Avrupa Birliği (AB) üyeleriyle koordine biçimde hareket edileceğini vurgulamakla yetinmişti.

Berlin’de gerekmesi halinde Almanya’nın tek başına Yunan adalarından daha fazla sığınmacı kabul edip etmeyeceği konusunda bir uzlaşmaya ise henüz varılamadı. Almanya'da birçok siyasetçi ve yardım kuruluşu hükümete Moria'daki yangın sonucu evsiz kalan sığınmacıların alınması çağrısında bulunmuştu. Eyalet yönetimlerinden gelen ‘’sığınmacıları kabul etmeye hazırız’’ açıklamalarına karşın, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Moria’dan daha fazla sığınmacının Almanya’ya getirilmesine yeşil ışık yakmamıştı.