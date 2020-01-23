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AB: Myanmar, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını tam olarak uygulamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

AB: Myanmar, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını tam olarak uygulamalı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri alması" kararını, Myanmar'dan tam olarak uygulamasını talep etti.

AB Komisyonu Sözcülerinden Virginie Battu-Henriksson, yaptığı yazılı açıklamada, "Taraflar, özellikle Myanmar, UAD tarafından alınan tedbir kararlarını tam olarak uygulamalı." ifadesini kullandı.

Mahkemenin tedbir kararlarının uygulanmasının uluslararası hukuk bağlamında zorunlu olduğunu belirten Battu-Henriksson, "Myanmar, bazı askeri ve güvenlik güçleri tarafından işlenen ağır insan hakları ihlallerinin cezalandırılmasını güvence altına almalıdır. Bunun yanı sıra, (Myanmar yönetimi) tüm sivillerin korunması ve insani yardımın ulaştırılmasını da sağlamalıdır." çağrısında bulundu.

Battu-Henriksson, Myanmar'dan, Arakanlıların evlerine gönüllü ve güvenli dönüşlerinin kolaylaştırılması için şartların oluşturulmasını istedi.

UAD, Gambiya'nın açtığı davada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirleri almasına, bununla ilgili raporu da 4 ay içinde sunmasına hükmetmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım nedeniyle Myanmar'a karşı açtığı ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiği davada, Arakanlı Müslümanların "gerçek ve acil tehdit altında olduğuna" karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB arakan UAD

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