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AB'nin aşı pasaportunda hangi aşılar geçerli olacak?

01.04.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı aşıların kabul edileceği bildirildi. Şimdiye kadar 4 aşıya yeşil ışık veren Avrupa İlaç Ajansı’nın onayladığı aşılar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZenaca ve Johnson&Johnson aşıları oldu.

AB'nin aşı pasaportunda hangi aşılar geçerli olacak?

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ve yaz tatilleri yaklaşırken seyahatleri kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canladırmayı hedefleyen “Sağlık pasaportu” veya “Aşı pasaportu” kişinin Covid-19 bulaşma riski taşımadığını kanıtlamayı amaçlıyor. QR kodlu dijital veya kağıt şeklinde olacak aşı pasaportunda kişilerin Covid-19'a karşı aşı olduğunu, PCR veya hızlı antijen test sonucunu veya hastalığı tedavi ettiğine dair bilgiler yer alacak.

ŞU ANA KADAR 4 AŞIYA ONAY VERİLDİ

AB’nin 27 ülkesinde geçerli olacak aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı aşıların kabul edileceği bildirildi. Şimdiye kadar 4 aşıya yeşil ışık veren Avrupa İlaç Ajansı’nın onayladığı aşılar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZenaca ve Johnson&Johnson aşıları oldu. Sinovac ve Sputnik aşılarının pasaporta dahil olabilmesi için EMA tarafından onaylanması bekleniyor. Sputnik aşısı 4 Mart’ta EMA tarafından değerlendirme sürecinde girdi ancak Sinovac’ın Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşması olmadığı ve herhangi bir izin talebinin kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

PASAPORTUN ZORUNLULUĞU BELİRTİLMEDİ

15 Haziran’da kullanılmaya başlaması öngörülen aşı pasaportunun zorunluluğu hakkında kesin bir açıklama yapılmadı. Yazdan önce yürürlüğe girmesi için, belgenin Konsey ve Avrupa Parlamentosu Üyeleri tarafından üzerinde çalışılması ve onaylanması gerekiyor. Her AB ülkesinin, mümkünse aşı, yoksa de negatif PCR testi sonucu ile AB dışından gelenleri kabul etmeye devam edeceği bildirildi.

Yeşil pasaportun (aşı pasaportu) getirilmesi AB içinde bazı eleştirilere yol açtı. Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülke, pasaportun aşılanmış ve aşılanmamış Avrupa vatandaşları arasında eşitsizlik ve ayrımcılığa neden olma riskinin altını çizdi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Avrupa Birliği koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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