AB'nin aşı pasaportunda hangi aşılar geçerli olacak?

Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ve yaz tatilleri yaklaşırken seyahatleri kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canladırmayı hedefleyen “Sağlık pasaportu” veya “Aşı pasaportu” kişinin Covid-19 bulaşma riski taşımadığını kanıtlamayı amaçlıyor. QR kodlu dijital veya kağıt şeklinde olacak aşı pasaportunda kişilerin Covid-19'a karşı aşı olduğunu, PCR veya hızlı antijen test sonucunu veya hastalığı tedavi ettiğine dair bilgiler yer alacak.

ŞU ANA KADAR 4 AŞIYA ONAY VERİLDİ

AB’nin 27 ülkesinde geçerli olacak aşı pasaportunda sadece Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı aşıların kabul edileceği bildirildi. Şimdiye kadar 4 aşıya yeşil ışık veren Avrupa İlaç Ajansı’nın onayladığı aşılar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZenaca ve Johnson&Johnson aşıları oldu. Sinovac ve Sputnik aşılarının pasaporta dahil olabilmesi için EMA tarafından onaylanması bekleniyor. Sputnik aşısı 4 Mart’ta EMA tarafından değerlendirme sürecinde girdi ancak Sinovac’ın Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşması olmadığı ve herhangi bir izin talebinin kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.