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AB'nin göçmen endişesi sürüyor! Tek seçenekleri var

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), 2015'te patlak veren göçmen krizinin ardından sınır kontrollerini sıkılaştırsa da uzmanlar, kıta genelinde ortak politika geliştirilememesi nedeniyle olası bir mülteci akınında Türkiye ile müzakerenin önemine işaret ediyor.

AB'nin göçmen endişesi sürüyor! Tek seçenekleri var

Son yıllarda yaşanan mülteci akınına çözüm arayan AB'yi krizden Türkiye ile 2016'da imzalanan mutabakat çıkardı. Bunun yanı sıra sınır muhafızlarını 10 bine çıkarma kararı alan AB, aynı zamanda üyeleriyle sınır paylaşan üçüncü ülkelerle de anlaşmalar imzaladı ve duvarlar inşa etti. AB, yine de göç krizine ortak politika geliştirmekte güçlük çekiyor.

GÖÇMEN KORKUSU SINIRLARI GÜÇLENDİRDİ

AB, 2015'te patlak veren göçmen krizinin ardından somut bir göç politikası oluşturamadı. Birliğin düzensiz göçü kontrol etmek için attığı en önemli adım ise dış sınırlarını güçlendirmek oldu.

Birlik, özellikle üyelerle sınır paylaşan ülkeler ve Akdeniz'deki bazı devletler ile anlaşmalar yoluyla sınırlarını güçlendirmeyi hedefledi.

Brüksel, göç için 2014-2020'de 13 milyar avro kaynak ayırdı. Yeni dönemde bu miktarın 35 milyar avroya yükseltilmesi planlanıyor. AB'nin, sınır ülkelerdeki göçle mücadele polisi sayısını ise 10 bine çıkarması hedefleniyor.

GÖÇMENLERE KARŞI YÜKSELEN DUVARLAR

Avrupa, savaş ve zulümden kaçan göçmenlere karşı kapılarını kapatmakla kalmadı, yeni duvarlar da inşa etti.

İspanya'da 2, Macaristan'da 3, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Avusturya, Slovenya, Estonya ile AB üyesi olmayan Makedonya'da da birer duvar bulunuyor.

Özellikle, 2015'teki göçmen krizinde bazı ülkeler sınırlarına duvar inşa ederken bazıları da mevcut duvarları genişletti, kilometrelerce tel örgü çekti.

ORTAK POLİTİKA GELİŞTİRİLEMİYOR

Avrupa, göç akını konusunda her ne kadar "önceki deneyimlerinden tecrübe kazandığını" iddia etse de özellikle Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki çatlak AB'nin göç politikasını sarsıyor.

Öte yandan İtalya, Yunanistan, Malta ve İspanya gibi devletler Almanya ve Fransa gibi AB'nin lokomotif güçlerinin göç konusunda yeterince sorumluluk almadığını savunuyor.

AB içindeki bu parçalı tablo, göç konusunda ortak politika geliştirilmesini engelliyor.

"KRİZİN NASIL YÖNETİLEBİLECEĞİ SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Brüksel'deki Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) Uzmanı Mikkel Barslund, AB'nin Ege'den gelebilecek yeni bir mülteci akınına tam olarak hazır olmadığını söyledi.

Barslund, "AB, göçmen akınına hem hazır hem değil. Hazır değil çünkü mültecilerin üye ülkeler arasında nasıl bölüştürüleceği hususunda bir politika geliştirilemedi. Özellikle kıta olarak mülteci krizinin nasıl yönetilebileceği sorunu çözülemedi. Bu başlıklarda ilerleme gözlenmiyor." dedi.

"TÜRKİYE İLE KONUŞMAKTAN BAŞKA YAPABİLECEK BİR ŞEY YOK"

Mikkel Barslund, AB'nin yeni bir göçmen akınına hazır olduğu noktayı ise "Yunanistan ve AB yetkilileri, göçmen krizini tecrübe ettiler ve ne anlama geldiğini artık biliyorlar. Buna yönelik hazırlıklar yaptılar." sözleriyle açıkladı.

Avrupa ülkelerinin göç konusunda hassas olduğunu ve bazılarının duvarlar inşa ettiğini anımsatan Barslund, "Diğer yandan göç konusunda Avrupalı yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan başka yapabilecek pek bir şeyi bulunmuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği göçmen

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