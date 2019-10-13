AB'nin göçmen endişesi sürüyor! Tek seçenekleri var

Son yıllarda yaşanan mülteci akınına çözüm arayan AB'yi krizden Türkiye ile 2016'da imzalanan mutabakat çıkardı. Bunun yanı sıra sınır muhafızlarını 10 bine çıkarma kararı alan AB, aynı zamanda üyeleriyle sınır paylaşan üçüncü ülkelerle de anlaşmalar imzaladı ve duvarlar inşa etti. AB, yine de göç krizine ortak politika geliştirmekte güçlük çekiyor.

GÖÇMEN KORKUSU SINIRLARI GÜÇLENDİRDİ



AB, 2015'te patlak veren göçmen krizinin ardından somut bir göç politikası oluşturamadı. Birliğin düzensiz göçü kontrol etmek için attığı en önemli adım ise dış sınırlarını güçlendirmek oldu.

Birlik, özellikle üyelerle sınır paylaşan ülkeler ve Akdeniz'deki bazı devletler ile anlaşmalar yoluyla sınırlarını güçlendirmeyi hedefledi.

Brüksel, göç için 2014-2020'de 13 milyar avro kaynak ayırdı. Yeni dönemde bu miktarın 35 milyar avroya yükseltilmesi planlanıyor. AB'nin, sınır ülkelerdeki göçle mücadele polisi sayısını ise 10 bine çıkarması hedefleniyor.

GÖÇMENLERE KARŞI YÜKSELEN DUVARLAR



Avrupa, savaş ve zulümden kaçan göçmenlere karşı kapılarını kapatmakla kalmadı, yeni duvarlar da inşa etti.