AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), AB Dijital COVID Sertifikası'nın yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AB ülkelerinde aşı kampanyalarının başarılı biçimde devam ettiğini aktaran Von der Leyen, "Yeni AB sertifikasıyla birlikte yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz." dedi.

Von der Leyen,1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağına işaret etti.

AB DİJİTAL COVID SERTİFİKASI

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.