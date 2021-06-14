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AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

14.06.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı. AB içinde seyahatleri kolaylaştıracak aşı sertifikası, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yasalaştı! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), AB Dijital COVID Sertifikası'nın yasalaşması nedeniyle düzenlenen imza törenine, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AP Başkanı David Sassoli ve AB Dönem Başkanı Portekiz Başbakanı Antonio Costa katıldı.

Törenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Von der Leyen, yasal düzenlemenin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AB ülkelerinde aşı kampanyalarının başarılı biçimde devam ettiğini aktaran Von der Leyen, "Yeni AB sertifikasıyla birlikte yazı sabırsızlıkla bekleyebiliriz." dedi.

Von der Leyen,1 Temmuz'da yürürlüğe girecek aşı sertifikasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağına işaret etti.

AB DİJİTAL COVID SERTİFİKASI

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak.

Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak.

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda.

AA

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