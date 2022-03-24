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AB'nin tepkisine neden olan olmuştu! Bulgaristan'dan 'altın pasaport' kararı

24.03.2022 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan Parlamentosu, "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı pasaport ve vatandaşlık verme uygulamasına son verdi. Son zamanlarda Avrupa Birliği'nde (AB) tartışmalara neden olan altın pasaport uygulamasından Rus oligarklar da yararlanmıştı.

AB'nin tepkisine neden olan olmuştu! Bulgaristan'dan 'altın pasaport' kararı

Bulgaristan Parlamentosu, "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı pasaport ve vatandaşlık verme uygulamasına son verdi.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Ülkeye yaklaşık 1 milyon avro değerinde yatırım yapan üçüncü ülke vatandaşlarına Bulgaristan’ın üyesi olduğu Avrupa Birliğinde (AB) serbest dolaşım gibi avantajlar sağlayan uygulama son yıllarda Avrupa Parlamentosunun sert tepkisine neden oluyordu.

Yabancılar yasasında yapılan değişikliğe göre ayrıca Devlet Milli Güvenlik Ajansına (DANS), bugüne dek verilen tüm altın pasaportlarla ilgili araştırma yapma görevi verildi. Araştırma sonuçlarına göre her bir pasaport ile ilgili yeni karar alınabilecek. İktidar koalisyonundan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Krum Karkov, Bulgaristan’ın bu kararla AB’nin "kara listesinden" çıkarılacağını söyledi.

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VATANDAŞLIK ALINCA YATIRIMLARI GERİ ÇEKTİLER

Kıbrıs Rum yönetimi ve Malta gibi, altın pasaport veren Bulgaristan AB’nin eleştirilerine hedef olduktan sonra konu parlamentoya taşınmıştı. Ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan uygulamaya istinaden 200’den fazla pasaport alan Rus oligarklar ve diğer bazı kişilerin vatandaşlık alır almaz, prosedür gereği yaptıkları yatırımlarını son kuruşuna kadar geri çektikleri tespit edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Bulgaristan
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