"AB nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmeli"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer anlaşmayla ilgili Tahran'a verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Felahetpişe, AB'nin nükleer anlaşmayı korumak için gerekli adımları atmadığını dile getirdi.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının ABD yaptırımlarına karşı İran'la kurduğu özel ticaret mekanizmasının, Tahran'ın balistik füze programının sınırlandırılmasıyla ilişkilendirilmesine dikkati çeken Felahetpişe, "Avrupalılara, füze programı gibi İran'ın iç işleriyle ilgili konulara müdahale etme imkanı vermemeliyiz." dedi.

AB'nin Tahran'ın balistik füze, bölgesel faaliyetleri ve insan hakları ihlallerine ilişkin eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu savunan Felahetpişe, "Avrupa, füze programı ve diğer meselelerle ilgili İran'a plan sunamaz. Top Avrupa'nın sahasında, nükleer anlaşmayla ilgili taahhütleri yerine getirmeliler." ifadesini kullandı.