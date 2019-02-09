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"AB nükleer anlaşmayla ilgili taahhütlerini yerine getirmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe: - "Avrupa, füze programı ve diğer meselelerle ilgili İran'a plan sunamaz. Top Avrupa'nın sahasında, nükleer anlaşmayla ilgili taahhütleri yerine getirmeliler"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer anlaşmayla ilgili Tahran'a verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Felahetpişe, AB'nin nükleer anlaşmayı korumak için gerekli adımları atmadığını dile getirdi.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının ABD yaptırımlarına karşı İran'la kurduğu özel ticaret mekanizmasının, Tahran'ın balistik füze programının sınırlandırılmasıyla ilişkilendirilmesine dikkati çeken Felahetpişe, "Avrupalılara, füze programı gibi İran'ın iç işleriyle ilgili konulara müdahale etme imkanı vermemeliyiz." dedi.

AB'nin Tahran'ın balistik füze, bölgesel faaliyetleri ve insan hakları ihlallerine ilişkin eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu savunan Felahetpişe, "Avrupa, füze programı ve diğer meselelerle ilgili İran'a plan sunamaz. Top Avrupa'nın sahasında, nükleer anlaşmayla ilgili taahhütleri yerine getirmeliler." ifadesini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından Tahran yönetimini anlaşmada tutmak isteyen E3 şeklinde isimlendirilen Almanya, Fransa, İngiltere'nin dışişleri bakanları, 31 Ocak'ta İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Avrupa Birliği'nin de desteklediği INSTEX adlı yeni ödeme mekanizması kurmuştu.

Mali mekanizmanın kapsamının İranlı yetkililerin beklentilerinin uzağında yalnızca sağlık ve gıda sektörüyle sınırlı olması İran tarafında hayal kırıklığına yol açmış ve bu durum zaman zaman yetkililerin açıklamalarına da yansımıştı.

Avrupa'nın mekanizmanın kapsamını genişletme vaadiyle Tahran'ı balistik füze programı konusunda müzakere masasına çekmeye çalışacağı yorumları yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa Birliği Haşmetullah Felahetpişe İRAN

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