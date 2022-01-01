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AB nükleeri "yeşil" yatırım sınıfına almaya hazırlanıyor

01.01.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB, nükleer ve doğal gaz santrali projelerinin de "yeşil" yatırım sınıfına girebilmesinin önünü açan kuralların yer aldığı yasa taslağını tamamladı.

Avrupa Birliği (AB), bazı nükleer enerji ve doğal gaz projelerini "yeşil" yatırım olarak sınıflandırma konusundaki planını tamamladı.

Projelerin hangi kriterlere bağlı olarak yeşil yatırım sınıfına gireceğini belirleyen kuralları içeren taslağın Ocak ayında AB Komisyonu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Atılan bu adım sayesinde AB, "yeşil" etiketi gerçekten iklim dostu projelerle sınırlayarak, bu yatırımları özel sermaye için daha çekici hale getirmeyi ve şirketlerin çevre duyarlılığı konusunda göz boyamaya yönelik hareketlerini durdurmayı amaçlanıyor.

Yeşil etiket almanın kuralları

Reuters'ın ulaştığa taslağa göre belirlenen kriterleri karşıladığı takdirde nükleer santral projeleri de "yeşil" yatırım sınıflandırmasına girebilecek. Bu kriterlerin başında ise, radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması geliyor. Taslak, bu hakkı kazandıkları takdirde nükleer santraller projelerine 2045 yılına kadar inşaat izni verilmesini öngörüyor.

Elektrik üreten doğal gaz santralleri de "yeşil" sınıfına girebilecek. Bunun için başlıca şart, bir kilovatsaatte 270 gramdan daha az karbondioksit salımı yapması. AB'nin bu sayede daha fazla karbon salımına neden olan diğer fosil yakıt kullanan santralleri azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

Üye ülkelerinin çoğunluğun desteklemesi durumunda taslağın 2023'ten itibaren yürürlüğe girmek üzere yasalaşması bekleniyor.

Bir yıldır tartışılıyordu

Söz konusu plan bir yıldır AB ülkeleri arasında tartışmaya neden olmuş, hangi yakıtların gerçekten sürdürülebilir olduğu ve "yeşil" etiket kriterleri konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

Elektrik üretiminde nükleer satrallerin önemli yer tuttuğu AB üyeleri Fransa, Macaristan, Polonya, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya nükleer enerjinin plana dahil edilmesi için çaba gösterdi.

Bu ülkeler ekim ayında AB Komisyonu'na ortak imzalı mektup göndermişti.

Mektupta, son dönemde enerji fiyatlarının artış gösterdiği anımsatılarak, enerjide üçüncü ülkelere bağımlılığı hızla azaltmanın önemine işaret edilmiş ve nükleer enerjinin "yeşil" yatırım sınıfına dahil edilmesi istenmişti.

AB ülkelerinin elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.

Reuters, dpa / GY, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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