AB Orban'dan açıklama bekliyor

Macaristan'ın popülist sağcı lideri Orban'a yakınlığı ile bilinen Gruevski, ülkesinde yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından geçen hafta yasa dışı yollardan Budapeşte'ye kaçmıştı.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, Gruevski'ye sığınma hakkı sağlanmasının gerekçelerini öğrenmek istediklerini dile getirdi. Hahn, "Eğer (haberler) doğru ise Viktor Orban'dan mantıklı bir açıklama bekliyorum" yazdı.

Makedon hükümeti ise iddiaları reddediyor ve Gruevski'nin ölüm tehdidi aldığına dair her hangi bir şikayette bulunmadığını kaydediyor. Üsküp, Gruevski için uluslararası yakalama emir çıkartmıştı.

On yıl boyunca Makedonya'da siyaset arenasında yön veren 48 yaşındaki Gruevski, 2016 yılında ortaya çıkan dinleme skandalının ardından istifa etmişti. Kişisel seyahatlerinde kullanmak üzere devlet fonu ile 600 bin euro değerinde bir araç satın almaktan mayıs ayında suçlu bulunmuştu.

DW,AFP/ÖA,EC

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