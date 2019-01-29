AB Orta Asya Özel Temsilcisi Özbekistan'da

Avrupa Dış İlişkiler Ofisi Orta Asya Dairesi Başkan Yardımcısı Philip van Amersfoort da AB'nin, yılın ilk yarısında kabul edilmesi planlanan Orta Asya yeni stratejisinin tamamlanmakta olduğunu, söz konusu stratejide, Özbekistan'daki değişimi destekleyecek tedbirlerin de yer aldığını belirtti.

Amaçlanan hedefleri takip etmesi durumunda Özbekistan'ın Orta Asya'nın ekonomik lideri olabileceğini vurgulayan Burian, AB'nin, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bölgesel politikasını olumlu karşıladığını ve ülkenin girişimlerini desteklediğini ifade etti.

Özbekistan Devlet Yatırım Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Burian, görüşmede, AB ülkelerinin, iş dünyasının ve Avrupa toplumunun Özbekistan'a ilgisinin önemli şekilde arttığını belirterek, bu durumun, ülkedeki reformlarla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Başbakan Yardımcısı ve Devlet Yatırım Komitesi Başkanı Suhrab Halmuradov ile görüştü.

Özbekistan'a, Genel Preferanslar Sistemi (GSP+) statüsü verilmesi ve Özbek mallarının AB pazarlarına erişiminin genişletilmesiyle ilgili konuların da ele alındığı toplantıda, ülkenin, AB pazarına çeşitli ürünleri gümrüksüz ihraç etmesine imkan sağlayacak statüyü elde etmek için gerekli şartların bir kısmını yerine getirdiği teyit edildi.

Heyet ayrıca AB'nin, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik planını desteklediğini ve ülkeye bu konuda gereken tüm desteği vermeye hazır olduğunu aktardı.

