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AB Parlamentosu Başkanı Tajani’den Maduro için yaptırım çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile Washington’da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro ile Washington’da yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tajani, "Avrupa Birliğine üye ülkelerin tamamının Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanımasını istiyoruz. Bunun bir darbe değil, yasaları tanımak olduğunu söylüyoruz” açıklamasını yaptı. Tajani, ayrıca uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve çevresine daha fazla yaptırım çağrısında bulundu.

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