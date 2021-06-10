AB Parlamentosu COVID Aşı Patentlerini Kaldıran Tasarıyı Kabul Etti

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'ni daha önce aldığı kararı değiştirerek Corona virüsü aşı ve tedavileri üzerindeki fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılmasını öngören tasarıyı desteklemesini istedi. Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, Corona virüsü aşılarının küresel dağıtımının hızlandırılması için hazırlanan bir karar tasarısının 263'e karşı 355 oyla kabul edildiği bildirildi. Karar tasarısı, dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması için gereken 11 milyar doz aşının sadece çok küçük bir kısmının imal edildiğini, zengin ülkelerin fazla dozları bağışlama taahhütlerinin küresel aşılama hedeflerini karşılamaya yetmeyeceğini kaydediyor. Tasarıya göre uluslararası ticaret politikasının, ticareti hızlandırma ve küresel fikri mülkiyet kurallarını yeniden gözden geçirmede rol oynaması gerekiyor.

Güney Afrika ve Hindistan, yerel imalatçıların aşı üretebilmesini sağlamak amacıyla fikri mülkiyet haklarının geçici süreliğine askıya alınması için sekiz aydır Dünya Ticaret Örgütü'ne çağrıda bulunuyor.

Avrupa Birliği üyeleri dahil büyük ilaç firmalarına sahip gelişmiş ülkeler, fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının aşı imalatını hızlandırmayacağı, gelecekte aşı ve tedavilerle ilgili yürütülecek araştırma ve geliştirme çabalarını engelleyeceği gerekçesiyle bu çağrıya karşı çıkıyor. Bağlayıcı olmayan karar tasarısı, Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerinde daha yapıcı bir yaklaşım sergilemesi için Avrupa Komisyonu'nun üzerindeki baskıyı arttırıcı niteliğe sahip. Ancak tasarının, Avrupa Komisyonu'nun fikri mülkiyet haklarını kaldırmadan aşı üretiminin arttırılabileceği yönündeki görüşünü değiştirme olasılığı düşük görünüyor. Tasarı ayrıca Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'le de ters düşmesi anlamına geliyor. Michel, fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının "sihirli değnek" olmayacağını dile getirmişti. Avrupa Parlamentosu karar tasarısı, fikri mülkiyet haklarının geçici süreliğine kaldırılması için "etkin, yapıcı ve metin bazlı müzakerelere" destek verilmesi çağrısı yapıyor.