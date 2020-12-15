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AB Pfizer Aşısını Noel Öncesinde Onaylamaya Hazırlanıyor

15.12.2020 18:04 | Son Güncelleme:
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AB Pfizer Aşısını Noel Öncesinde Onaylamaya Hazırlanıyor

Avrupalı yetkililer, aşıya acil durum onayı veren İngiltere, Kanada ve ABD’nin aksine doğrudan genel onay vermeyi planlıyor

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), Pfizer ile BioNTech’in ortak geliştirdiği Corona virüsü aşısını 23 Aralık’ta onaylamaya hazırlanıyor.

Avrupalı yetkililer, aşıya acil durum onayı veren İngiltere, Kanada ve ABD’nin aksine doğrudan genel onay vermeyi planlıyor.

Aşının onay tarihini bir Alman hükümet yetkilisi Reuters haber ajansına bildirdi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn de bir basın toplantısında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin (AB) aşıyı Noel Günü’nden önce resmi olarak onaylamaya hazırlandığını söyledi.

Alman yetkilinin belirttiği 23 Aralık tarihiyle ilgili soruya Sphan, “Onayın 23 Aralık’ta verilecek olması güzel bir haber” şeklinde yanıt verdi.

AB yetkilileri, aşıya ilk etapta acil durum onayı veren İngiltere, Kanada ve Amerika’nın aksine genel bir onay vermeyi hedefliyor. Sphan bununla ilgili olarak da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu, Corona aşısı için dünyadaki ilk genel kapsamlı onay olacak” dedi.

Bir EMA yetkilisi de Noel Günü’nden önce resmi onayın verilmiş olmasını amaçladıklarını söylemişti.

Pfizer-BioNTech’in Corona aşısına ilk sınırlı onayı 3 Aralık’ta İngiltere verdi. Bunu 9 Aralık’ta Kanada ve 11 Aralık’ta Amerika takip etti.

EMA’nın 12 Ocak’a kadar da Moderna aşısıyla ilgili değerlendirmesini sunması bekleniyor.

EMA’nın tıbbi müdahalelerde sunduğu önerilerin resmiyet kazanması için Avrupa Komisyonu’nda da onaylanması gerekiyor.

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