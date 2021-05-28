AB, Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanımına onay verdi

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Pfizer-BioNTech aşısının 12-15 yaş aralığında kullanımına onay verdi.

Şimdi aşıyı bu yaş grubunda kullanıp kullanmama kararı tek tek AB üyesi ülkelere bırakılmış oldu. Alman liderler Perşembe günü kullanıma yeşil ışık yakmıştı.

ABD ve Kanada Pfizer'ın ergenlerde kullanımına geçtiğimiz günlerde onay vermişti

Duyuru, Dünya Sağlık Örgütü'ün (WHO) Avrupa'ya yaptığı aşılamayı hızlandırma çağrısının ardından geldi.

WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge, pandeminin nüfusun en az yüzde 70'i aşılanmadan sona ermeyeceği uyarısı yaptı.

EMA ne dedi?

EMA'nın aşı stratejisi başkanı Marco Cavaleri kararı bir basın toplantısında duyurdu ve bu yaş grubuna arada en az üç hafta bulunacak iki doz aşı yapılması gerektiğini ifade etti.

Cavaleri, araştırmaların Pfizer aşısının çocuklarda Covid-19'u "yüksek düzeyde önlediğini" gösterdiğini belirtti.

EMA yetkilisi "Güvenlik açısından, aşı iyi tolere ediliyor ve bu yaş grubundaki yan etkiler genç yetişkinlerde gördüklerimize çok benzer, dolayısıyla büyük kaygı yaratmıyor" dedi.