AB Pfizer-BionTech'ten 1,8 Milyar Doz Aşı Alacak

Pfizer-BionTech ortaklığının AB’yle ilk anlaşması 600 milyon dozdu. Anlaşmanın genişletilmesi, AB’nin bu aşıya güveninin arttığı şeklinde yorumlandı. Pfizer-BionTech aşısı, elçi RNA teknolojisiyle üretildi. Aşıdaki teknoloji, hücrelere Corona virüsünde bulunan proteinleri tanıtarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlıyor.

AB Komisyonu şu ana kadar altı firmayla yaklaşık 2,6 milyar doz aşı anlaşması yaptı. Von der Leyen başka aşı teknolojilerinin ve sözleşmelerinin de yolda olduğunu belirtti.

AB üyesi ülkeler, aşı üretimini arttıracağı ve Avrupa’dan daha fazla kaynak sağlanacağı gerekçesiyle anlaşmaya destek veriyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter üzerinden yayınladığı mesajda 900 milyon doz için sipariş garantili anlaşma imzalandığını, ek 900 milyon doz için de opsiyon olarak, gelecekte alım için anlaşıldığını bildirdi.

Avrupa Birliği, Pfizer-BionTech ortaklığıyla arasındaki mevcut aşı siparişini genişleterek 2023 yılına kadar 1,8 milyar doz aşı almak üzere anlaşmaya vardı.

AB’nin şirketle siparişlerini genişletme kararı bir yandan bu aşının çocuklara da uygulanabileceği potansiyelinin, bir yandan da yeni varyantlara karşı üçüncü aşı yapılma olasılığının arttığı bir döneme denk geliyor.

Amerikan Pfizer ve Uğur Şahin-Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Alman BionTech ortaklığı bu yılın ikinci çeyreğinde AB’ye 50 milyon doz aşı gönderecek. Bu dozların AstraZeneca siparişlerinde yaşanan açığı da kapatması hedefleniyor.

AB iki hafta önce İngiliz-İsveç ortaklığı olan AstraZeneca şirketi hakkında sipariş vaatlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hukuki işlem başlatmıştı. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, konuşmasında Pfizer-BionTech şirketlerinin güvenilir bir ortak olduğuna ve sipariş vaatlerini yerine getirdiğine dikkati çekti.

Bir süre önce yan etkileri tartışmalara yol açan, ancak birkaç haftalık araştırmalar sonucunda Avrupa İlaç Dairesi’den onay alan AstraZeneca, Avrupa’nın aşılama programının merkezinde yer alan firmalardan biri. AB saklanma koşullarının kolaylığından dolayı yoksul ülkelere de AstraZeneca aşısı göndermeyi planlıyor ancak şirketin siparişlerinde yaşanan gecikme tepkilere yol açmıştı.

