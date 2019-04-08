Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile katılım müzakerelerini askıya alma çağrısının büyük bir hata olduğunu vurgulayarak, "Katılım perspektifi zayıflatılarak Türkiye'ye yanlış bir mesaj gönderiliyor. Bu, reform yapmayın, AB'ye yakınlaşmayın anlamına geliyor. AB kurumlarının bu mesajı vermek istediğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karma İstişare Komitesi'nin Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin temel kurumlarından biri olduğunun altını çizen Kaymakcı, "AB'ye katılım, Türkiye'nin stratejik hedefidir ve öyle olmaya da devam edecektir." diye konuştu.

Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB 38. Karma İstişare Komitesi'nin açılış konuşmasını yapan Kaymakcı, AB üyelik sürecinin ileriye götürülmesi için sivil toplum ve özel sektörün önemli olduğuna işaret etti.

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde olmasına rağmen birçok AB ülkesinde kampanya yürütebiliyor. AB, PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmekten fazlasını yapmalıdır." dedi.

- "Gümrük Birliğinin güncellenmesi kazan-kazan stratejisidir"

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin siyasi olarak bloke edildiğini dile getiren Kaymakcı, AP seçimlerinin ve Türkiye'deki reform sürecinin canlanmasının ardından kısa süre içinde tekrar güncelleme konusunun gündeme geleceğini düşündüğünü belirtti.

Kaymakcı, vize serbestisi konusunun da önemli olduğuna ve Gümrük Birliği'nin bir parçası olduğuna işaret ederek, "Ticaretimizdeki bu dengesizliği gidermemiz gerekiyor. Vize serbestisi de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de 'kazan-kazan' stratejisidir." ifadelerini kullandı.

- "AB, PKK’yı terör örgütü olarak ilan etmekten fazlasını yapmalıdır"

Kaymakcı, Türkiye ile AB arasındaki terörle mücadele alanında iş birliğinin DEAŞ ile sınırlandırılmaması gerektiğine işaret ederek, "PKK ile mücadelede de iş birliğimizi artırmalıyız. PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde olmasına rağmen birçok AB ülkesinde kampanya yürütebiliyor. AB, PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmekten fazlasını yapmalıdır." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ilişkin ise Kaymakcı, "FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya benzemiyor, değişik bir tarzı var. FETÖ, yeni nesil bir terör yapısı ve yasa dışı bir suç örgütü. Bununla mücadele etmek kolay değil. Dolayısıyla, (FETÖ ile mücadelede) aldığımız tedbirler AB yasaları ve anlaşmaları ile uyumludur." diye konuştu.

