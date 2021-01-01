AB plastik atık ihracatını sınırlandırdı

Türkiye, AB'nin plastik atık ithal ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyordu.Avrupa Birliği'nin (AB) plastik atık ihracatını sınırlandıran yasal düzenleme bugün yürürlüğe girdi. AB Komisyonunun kararına göre, AB ülkeleri gelişmekte olan ülkelere plastik atıkları sadece geri dönüşüm için ihraç edebilecek. Ayrıca Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin plastik atık ithalatı ve ihracatındaki denetimler de sıkılaştırılacak.

AB'nin plastik atık ihracatını sınırlandırması ile plastik atıkların çevreyi kirletmesinin önlenmesi ve plastik maddelerin geri dönüşümü ile yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

AB Komisyonu yapılan düzenlemeyi 22 Aralık'ta duyurmuştu. "Ayrıştırılmamış plastik atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere ihracatı tamamen yasaklanacak" diyen AB Komisyonunun Çevreden Sorumlu Üyesi Virginijus Sinkevicius, plastik atıkların ihracatına çok sıkı koşullar altında izin verileceğini söylemişti. Bu düzenlemenin AB'nin ürettiği atıkların sorumluluğunu üstlendiğini gösterdiğini kaydeden Sinkevicius, bunun plastik kirliliği ile mücadelede ve döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtmişti.