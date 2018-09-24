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AB Polonya ile mahkemelik oldu

24.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu, Polonya’da kabul edilen yeni yasanın hukukun bağımsızlığına aykırı olduğu ve AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Varşova’yı Avrupa Adalet Divanı’nda dava etti.

AB Polonya ile mahkemelik oldu

Avrupa Komisyonu, Polonya Yüksek Mahkemesi yargıçlarının emeklilik yaşını 70'ten 65'e düşürmeyi öngören yeni yasanın Polonya'da hukukun bağımsızlığını zayıflattığını ve Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olmadığını açıkladı.

Açıklamada "Avrupa Komisyonu, Yüksek Mahkeme ile ilgili yeni Polonya yasasının yargının bağımsızlığı prensibini ihlal eden sonuçlar ürettiği gerekçesiyle Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı'na bildirmeye karar vermiştir" denildi.

Komisyon, yasanın uygulanmasını askıya almak üzere Avrupa Adalet Divanı'ndan "geçici tedbir" almasının talep edildiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, Polonya'nın yeni yasayla AB anlaşmalarına olan yükümlülüklerini yerine getirmediğini duyurdu.

Yasa tartışma yaratmıştı

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin yeni emeklilik yaşyla ilgili getirdiği teklif, geçen Temmuz ayında yasalaşmıştı. Yasa ile 72 üyeli Yüksek Mahkeme'nin 27 üyesi emekliliğe zorlanıyor.

Polonya hükümeti yasayı yolsuzlukla mücadele ve yargı sisteminde reform ile gerekçelendiriyor. Avrupa Birliği ve Polonya'daki hükümet karşıtları ise yeni yasanın güçler ayrılığını zayıflattığını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tehdit ettiğini savunuyor.

Polonya Ulusal Yargı Konseyi'nin Avrupa Yargı Konseyleri Ağı'ndaki (ENCJ) üyeliği geçen Pazartesi günü, üyeleri artık yargıçlar tarafından değil siyasetçiler tarafından atandığı ve bağımsız olmadığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.

rtr,AFP/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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