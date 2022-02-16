AB Polonya ve Macaristan’a finansmanı kesebilecek

Divan, mekanizmanın "Birlik bütçesini, hukukun üstünlüğü ilkelerinin ihlallerinden kaynaklanan etkilerden korumayı amaçladığına" hükmetti.

Karar, 27 ülkeden oluşan blokta demokratik yoldan sapan üyeler olarak görülen Polonya ve Macaristan'ı, AB fonlarından aldıkları milyarlarca euroluk para kesintisi riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Polonya ve Macaristan'ın mekanizmayı geçersiz kılma talebi de Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Polonya ve Macaristan'dan tepki

Avrupa Adalet Divanı'nın söz konusu kararı Varşova ve Budapeşte tarafından tepkiyle karşılandı.

Polonya kararı, "egemenliğine saldırı" olarak nitelendirdi. Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta da, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bugün egemenliğimize yönelik bu saldırı karşısında birlikte durmamız gerek. Polonya, demokrasisini, kendi kaderimizi tayin hakkımızı elimizden almayı amaçlayan şantajlara karşı savunmalı" dedi.

Macaristan ise kararın "siyasi güdümlü" olduğunu savundu.

Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Karar, Brüksel'in gücünü kullandığının canlı kanıtıdır" dedi. Adalet Divanı‘nın, Çocuk Koruma Yasası nedeniyle siyasi amaçlı bir karar verdiğini savunan Varga, geçen yıl kabul edilen ve eşcinselliğin reşit olmayanlara "özendirilmesini" yasaklayan yasaya atıfta bulundu.

Varga, "Bu, geçen yaz çocuk koruma yasamızı kabul ettiğimiz için ülkemize yönelik başka bir baskıdır" dedi. Söz konusu yasaya karşı çıkanlar, bu yasanın ülkenin LGBTQ topluluğuna yönelik bir ayrımcılık içerdiği görüşünde.

AP,AFP / BS,ET

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