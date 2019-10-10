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AB Polonya'nın yeni yargı yasasını Adalet Divanına taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

AB Polonya'nın yeni yargı yasasını Adalet Divanına taşıdı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'nın hakimlere ilişkin yeni yasasının "yargının bağımsızlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına başvurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'ya karşı ihlal sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Polonya'da hakimlere ilişkin yeni yasanın yargı bağımsızlığını ihlal ettiği savunulan açıklamada, bu yasanın hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle soruşturmaya hatta cezalandırılmaya tabi tutulmasının önünü açtığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni yasa nedeniyle "hakimlerin siyasi kontrolden" korunamayacağı ve böylelikle yargı bağımsızlığının ihlal edileceği belirtilerek, Polonya hakkında Avrupa Adalet Divanında dava açıldığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Adalet Divanı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu hukuki süreç Polonya

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