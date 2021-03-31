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AB Polonya’yı Adalet Divanı’na şikayet ediyor

31.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Komisyonu, Polonya’daki yargı reformunun mahkemelerin bağımsızlığını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle Adalet Divanı’na başvurmaya hazırlanıyor.

AB Polonya’yı Adalet Divanı’na şikayet ediyor

AB, nihai karar çıkana kadar geçici tedbir uygulanmasını talep ediyor.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya’da yargı reformu kapsamında yürürlüğe giren yasaların ülkedeki yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle, AB'nin en yüksek yargı organı olan Adalet Divanı’na başvurma kararı aldı. Komisyon, Adalet Divanı’nın bu konuda son kararını verene kadar, söz konusu yasalarla ilgili geçici tedbir kararı almasını talep ediyor.

AB Komisyonu’nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders düzenlediği basın toplantısında, yasanın Birlik üyesi Polonya'da yargı bağımsızlığını ihlal ettiğini ve AB hukukunun öncelikleriyle bağdaşmadığını belirtti. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller Twitter üzerinden verdiği tepkide, AB Komisyonu’nun girişiminin yasal ve gerçeklere dayalı bir meşruiyeti olmadığını savundu.

Neden tartışma konusu?

Polonya’da geçen yıl şubat ayında yürürlüğe giren yeni yasalar, yargıçların hukuk meselelerini Avrupa Adalet Divanı’na sevk etmesini engelliyor. Komisyon ise bunun AB hukukuna aykırı bir durum olduğu görüşünde. AB'nin Polonya'daki yargıyla ilgili yasalar hakkında endişe ettiği diğer konular arasında, yargıçlara soruşturma açılması için dokunulmazlıklarının kaldırılması, görevden alınmaları ve maaş kesintisi cezaları getirilmesi bulunuyor.

AB Komisyonu, yargıçlara yönelik soruşturmalara bakan Polonya yüksek mahkemesine bağlı disiplin dairesinin tarafsızlığını koruyamayabileceğini, alacağı kararların yargıçların görevlerini yerine getirmesini engelleyebileceğini bildirdi.

AB, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü gibi konularda uzun süredir Polonya ve Macaristan'ı eleştiriyordu.

AFP / GY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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