HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AB Remdesivir'den 500 bin doz daha sipariş etti

AB Remdesivir'den 500 bin doz daha sipariş etti

08.10.2020 14:15 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, ABD Başkanı Trump'ın tedavisinde de kullanılan Remdesivir ilacından 500 bin doz daha sipariş etti.

AB Remdesivir'den 500 bin doz daha sipariş etti

İlacın koronavirüs hastalarının iyileşme sürecini hızlandırdığı belirtiliyor.AB Komisyonu, koronavirüs hastalığına karşı kullanılmak üzere Remdesivir ilacından 500 bin doz daha sipariş etti. Amerikan Gilead Sciences şirketinin ürettiği ilaç Afrika'daki Ebola salgınına karşı geliştirilmiş, koronavirüs vakalarında da iyileşme sürecini hızlandırıcı etki yaptığı gözlenmişti.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 27 AB üyesi ülke ile Britanya, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve altı Balkan ülkesinin ilaç temini için Komisyon'a başvurabilecekleri bildirildi.

Remdesivir'in AB içinde satış ve kullanımı için Temmuz ayı başında hızlandırılmış bir süreç izlenerek koşullu izin verilmiş, AB Komisyonu Ağustos ayında ilk 33 bini aşkın doz için sipariş vermişti. 70 milyon euro değerindeki ilaçların AB bütçesinde koronavirüs salgını için ayrılan acil yardımlardan karşılandığı, üye ülkeler ve Britanya'ya dağıtıldığı açıklanmıştı. Yeni siparişin finansmanı konusundaysa henüz bir bilgi verilmedi.

Almanya'da salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre, özellikle oksijen desteğine ihtiyaç duyulan hastalarda iyileşme süresini büyük ölçüde kısaltan Remdesivir, en fazla on gün kullanılabiliyor. RKI, ilacın hastalığın ilk safhalarında kullanılmaya başlanması gerektiğine, geç başlanılan tedavilerde olumsuz etki yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de Remdesivir kullanılmıştı.

AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Her şey bir anda oldu! İçinizi acıtacak anlarHer şey bir anda oldu! İçinizi acıtacak anlar
500 bin ücretsiz tablet kimlere verilecek? İşte detaylar500 bin ücretsiz tablet kimlere verilecek? İşte detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Spor pozu tepki çekti! 'Teşhir...'
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Ünlü oyuncu arabada cinsel ilişkiye girenleri görünce bakın ne yaptı
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
Dolu ve sağanak yağış geliyor!
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
27 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Ölen yavrusu için mezar kazan köpeğin görüntüsü yürekleri burktu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz fokundan ibretlik tepki! Denizde çöp dolu poşet bulunca...
Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
Kırmızı ışıkta sopalı yol verme kavgası!
İkisi de aracında taşıyormuş! Bir anda birbirlerine saldırdılar
Bir ilde daha kahreden manzara! '1 damla bile yok'
Bir ilde daha kahreden manzara! '1 damla bile yok'
Tünel çıkışında inekle karşılaşınca... Korkunç anlar!
Her şey bir anda oldu! İçinizi acıtacak anlar
Bu kareler İstanbul’da çekildi! Motosiklette havai fişek patlattılar
'Pes' dedirten manzara! Seyir halinde havai fişek patlattılar
91 yılın en kurak dönemi! Tunca Nehri'ni ot bastı
91 yılın en kurak dönemi! Tunca Nehri'ni ot bastı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.