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AB Rusya Büyükelçisini Görüşmeye Çağırdı

03.05.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği, Moskova’nın 8 Avrupalı yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki olarak Rusya’nın AB Büyükelçisi Vladimir Chizhov’u görüşmeye çağırdı

AB Rusya Büyükelçisini Görüşmeye Çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Moskova’nın 8 Avrupalı yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki olarak Rusya’nın AB büyükelçisini görüşmeye çağırdı. Kremlin, bazı Rus vatandaşlarına AB tarafından yaptırım getirilmesine misilleme olarak bu kararı aldığını açıklamıştı.

Bu gelişme, Moskova’nın bu yılın başlarında AB yüksek temsilcisinin resmi ziyareti sırasında Avrupalı diplomatları sınırdışı etmesinden bu yana yaşanan ve dozu gittikçe artan diplomatik gerilimin son halkası oldu.

AB’nin, cezaevindeki Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin serbest bırakılmasını talep etmesi ve daha fazla sayıda Rus yetkiliyi insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek kara listeye alması da Moskova’yı öfkelendirdi.

AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın AB büyükelçisi Vladimir Chizhov’un, “Rus yetkililerin geçen Cuma günü 8 AB vatandaşının Rusya Federasyonu topraklarına giriş yapmasını yasaklama kararını kınamak için” davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Büyükelçi Chizhov, AB kurumları ve AB’ye üye devletlerin, tamamen siyasi güdümlü ve herhangi bir hukuki gerekçeden yoksun bu kararı güçlü biçimde reddettiği ve katı şekilde kınadığı yönünde bilgilendirildi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Chizhov’la görüşmede AB temsilcileri, Rusya’nın Çek diplomatları sınır dışı etmesi ve “dost olmayan devletler” listesine ilişkin yayınladığı kararnameye işaret ederek, “tüm bu kararların AB ve Rusya arasındaki ilişkilere giderek artan etkisine dair ciddi kaygılarını” dile getirdi. Görüşmede AB tarafı, bu hamlelere yanıt olarak uygun tedbirleri hayata geçirme hakkını saklı tuttuğu mesajını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen Cuma günü açıkladığı kararla, aralarında Avrupa Komisyonu’nun değerler ve şeffaflıktan sorumlu biriminin Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden Fransız yetkili Jacques Maire’in de olduğu 8 yetkiliye Rusya’ya giriş yasağı getirmişti.

AB gelecek haftaki dışişleri bakanları toplantısında konuya ilişkin bundan sonra atabileceği adımları değerlendirecek. Brüksel’in, Rusya’nın devam eden insan hakları ihlalleri olarak değerlendirdiği eylemlere Avrupa Konseyi üzerinden de yanıt vermenin yollarının aranabileceği belirtiliyor. Rusya’nın da üye olduğu Avrupa Konseyi, AB’den bağımsız bir yapılanma.

Moskova, AB’ye, iç işlerine müdahale etmemesi çağrısında bulunuyor ve Rusya’ya yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.

AB Mart ayında iki Rus’u, Çeçenya’da LGBT bireylere baskı uyguladıkları iddiasıyla yaptırıma tabi tutmuştu. Rus lider Vladimir Putin’e yakın dört üst düzey Rus yetkili de bu yaptırımlara eklenmişti.

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