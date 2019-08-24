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AB, Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: - "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor. Hatta Rusya'nın Azak Denizi'ndeki kışkırtmaları gibi yeni nedenler de eklendi" - "(Brexit) Anlaşmasız ayrılık AB için kabul edilemez"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor. Hatta Rusya'nın Azak Denizi'ndeki kışkırtmaları gibi yeni nedenler de eklendi." dedi.

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi öncesinde basında açıklamalarda bulunan Tusk, ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının devam ettiği bu dönemde, zirvenin "dayanışma ve birlik" açısından önemli bir sınama niteliği taşıdığını ifade etti.

"Ticaret savaşları ekonomik durgunluk getirir." uyarısında bulunan Tusk, söz konusu çatışmaların aynı zamanda güven ortamına zarar vereceğini kaydetti.

- "Rusya G7'ye davet edilmemeli"

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor. Hatta Rusya'nın Azak Denizi'ndeki kışkırtmaları gibi yeni nedenler de eklendi." diye konuştu.

Rusya'nın "demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı yolunda yürümeye devam etmediği" değerlendirmesinde bulunan Tusk, Rusya yerine, gelecek yıl Ukrayna'nın G7 Zirvesi'ne konuk olarak davet edilmesi için muhataplarını ikna etmeye çalışacağını bildirdi.

- "Anlaşmasız ayrılık kabul edilemez"

AB Konseyi Başkanı Tusk, G7 Zirvesi kapsamında yarın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de bir araya geleceğini belirterek, İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit) konusunda her türlü iş birliğine ve görüş alışverişine açık olduğunu vurguladı.

"Anlaşmasız ayrılık AB için kabul edilemez." görüşünü paylaşan Tusk, "İş birliğine açık olmadığımız tek konu anlaşmasız ayrılık." açıklamasında bulundu.

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AB ABD g7 Rusya Tusk

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