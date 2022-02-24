AB Rusya’ya Karşı Yaptırımlar İçin Acil Toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanımasına karşılık olarak atılacak yeni adımlar üzerinde görüşmek üzere yarın acil durum toplantısı düzenleyecek.

AB, Rusya’nın ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına tepki olarak ilk yaptırımlar üzerinde karar aldı.

Rusya’nın 2014 yılından bu yana Rusya yanlısı ayrılıkçı grupların elinde olan Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’taki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması, başta Ukrayna olmak üzere Batılı ülkeleri harekete geçirdi.

AB ülkelerinin bugün uygulamaya koydukları yaptırımlarda, uzlaşmazlık konusu olan bölgelerdeki siyasetçilerin bazıları kara listeye eklendi. AB ile bu iki ayrılıkçı bölge arasında ticari kısıtlamalar da yeni yaptırımların arasında.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, konuyla ilgili olarak, “Birlik içinde ve kararlı olmaya devam etmemiz ve kolektif yaklaşım ve eylemlerimizi belirlememiz önemli” ifadelerini kullandı.

Michel’in açıklamasına göre, yarın Brüksel saatiyle 20.00’de başlayacak olan Avrupa Konseyi’nin acil durum toplantısında, “uluslararası hukuk düzeninin nasıl korunacağı, Rusya’nın eylemlerinden sorumlu tutulması için nasıl bir yaklaşım izleneceği ve Ukrayna’nın ve Ukrayna halkının nasıl destekleneceği” konuları ele alınacak.

Rusya’ya karşı bugün devreye sokulan AB yaptırımları, Rusya hükümetinin AB mali piyasalarındaki faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik. Bu yaptırımlarla ilgili henüz ayrıntı paylaşılmadı.

AB, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’e karşı doğrudan bir yaptırımı tercih etmezken, Ukrayna’daki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığının tanınması yönünde oy kullanan Rusya meclisinin alt kanadının tüm üyelerinin AB’deki varlıklarını dondurdu ve bu kişilere AB ülkelerine seyahat yasağı getirdi.

