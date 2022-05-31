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AB Rusya'ya Petrol Ambargosunda Anlaşamadı

31.05.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri Brüksel’de gerçekleşen toplantıda Rusya’ya karşı petrol ambargosu konusunda uzlaşı sağlayamadı. Liderler bu konuda bir ortak nokta bulunamayacağı konusunda hem fikir olmuş durumda

AB Rusya'ya Petrol Ambargosunda Anlaşamadı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri Brüksel’de gerçekleşen toplantıda Rusya’ya karşı petrol ambargosu konusunda uzlaşı sağlayamadı. Liderler bu konuda bir ortak nokta bulunamayacağı konusunda hem fikir olmuş durumda. Bu durum Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenski’nin eleştirilerine neden oluyor.

AB üyesi ülkeler Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başladıktan sonra bugüne dek AB’de görülmemiş bir hızla harekete geçerek Rusya’ya karşı 5 farklı yaptırım pakedi konusunda adım attı. Ancak özellikle petrol ambargosunu içeren altıncı yaptırım pakedi konusunda aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

Birçok Avrupa ülkesinin enerji konusunda Rusya’ya bağımlı durumda olması liderlerin bu konuda ortak adım atmasını da engelliyor. AB üyesi 27 ülkenin lideri yeni yaptırım pakedini görüşmek üzere Brüksel’de buluşmak üzere sözleşti ancak yaptırım konusunda net bir karar alamadılar. İki gün süren zirvede prensipte Rusya’ya petrol konusunda da ambargo uygulanmasında anlaşıldı ancak bu konudaki nihai kararlar daha sonraya bırakıldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban zirvede Rusya’ya karşı herhangi bir taviz adımı olmadığını dile getirirken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de henüz tam anlamıyla düşünülen yaptırımlardan uzak olunduğuna dikkat çekti.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da zirve sonrasında yaptığı açıklamada petrol ambargosu konusunda bir anlaşmanın ancak birkaç hafta sonra olabileceğini belirterek 23-24 Nisan’daki liderler zirvesini işaret etti.
Letonya Başbakanı Krisjanis Karins de büyük resmin unutulduğunu mali konulardan bahsedilirken Ukrayna halkının yaşananları canlarıyla ödediklerini söyledi.

Macaristan Başbakanı Orban da ülkesinin enerji sorununa çözüm bulunması halinde ambargoya destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Macaristan hali hazırda enerji ihtiyacını Rusya’dan Ukrayna üzerinden gelen boru hattı üzerinden karşılıyor.

Petrol dışındaki konularda uzlaşı var

Ancak her ne kadar enerji alanında adım atmaktan şu an kaçınılmış olsa da yaptırım pakedi kapsamındaki diğer konularda uzlaşı sağlandı. Üzerinde anlaşılan yaptırımlar arasında Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılması, varlıkları dondurulan Rus vatandaşlarının listesine yeni kişilerin eklenmesi ve Rusya’dan yayın yapan medya kuruluşlarına AB ülkelerinde yasak getirilmesi gibi konular yer aldı.

Ancak söz konusu toplantının sonucu Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi memnun etmedi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı AB ülkelerine sert eleştiriler yöneltti. Zelenski “Neden Rusya’ya ve onun baskılarına bağlısınız da bunun tam tersi olmuyor? Rusya’nın siz bağımlı olması lazım. Rusya neden hala enerji satarak neredeyse her gün bir milyar euro kazanıyor? Neden hala terörist bankalar Avrupa ve küresel finans sisteminde çalışabiliyorlar? Bunlar ciddi sorular” ifadelerini kullandı.

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