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AB Rusya'ya petrol ambargosunda uzlaşamadı

08.05.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda uzlaşma sağlayamadı.

AB Rusya'ya petrol ambargosunda uzlaşamadı

Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya petrol ambargosu konusunda hafta sonu yapılan müzakerelerde uzlaşma sağlayamadı. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Fransa'dan yapılan açıklamalarda Rusya'dan petrol tedarik eden ülkelere güvenceler konusunda çalışmaların sürdüğü belirtildi. Günlerdir süren yoğun pazarlıklarda ilerleme katedildiği ve müzakerelerin gelecek hafta da süreceği ifade edildi.

Avrupa Birliği Komisyonu petrol ambargosunu da içeren yaptırım planını Çarşamba günü AB üyesi ülkelere sunmuştu. Teklifin ilk hali, Rusya'dan AB ülkelerine ham petrol ithalatını altı ay içinde ve rafine petrol ürün ithalatını da yıl sonuna kadar sona erdirmeyi öngörüyor.

Macaristan ve Slovakya daha uzun vade istiyor

Teklifte Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolüne olan bağımlılıkları nedeniyle ambargoyu hayata geçirmek için 2023 yılı sonuna kadar süre tanınmıştı. Ancak her iki ülke de bu sürenin yeterli olmadığını ifade ediyor. AB diplomatlarından alınan bilgilere göre, bu ülkelere 2024 yılı sonuna kadar süre tanıma önerisi de kabul görmedi. Macaristan'ın sürenin 2025 yılı sonu olmasını savunduğu belirtiliyor. Ayrıca Çekya da Macaristan ve Slovakya'ya tanınan opsiyonun kendilerine de tanınmasını istiyor. Birçok AB ülkesinin de mali destek talebinde bulunarak teklifi kabul etmediği belirtiliyor.

Macaristan, Çekya ve Slovakya; Druşba (Dostluk) petrol boru hattı üzerinden ithal edilen Rus petrolüne bağımlı durumda. Çekya, ülkedeki resmi istatistik kurumunun verilerine göre 2021 yılında petrol ihtiyacının yaklaşık yarısını Rusya'dan temin ediyor. Macaristan ise hükümetin açıkladığı sayılara göre petrolün yüzde 65'ini Rusya'dan karşılıyor. Slovakya'da ise ulusal petrol şirketi Transpetrol'ün açıklamasına göre yegane petrol tedarikçisi Rusya.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı yaptırım paketi sadece petrol ambargosunu içermiyor. Pakette ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın destekçilerinden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in yaptırım uygulanan kişiler listesine alınması öneriliyor. Yeni yaptırımlar arasında Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın SWIFT'ten çıkartılması ve üç Rus televizyon kanalının yayınlarının Avrupa Birliği'nde durdurulması da bulunuyor.

Paketin yürürlüğe girebilmesi için bundan öncekilerde de olduğu gibi 27 AB ülkesi tarafından onanması gerekiyor. Avrupa Birliği Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'ya şimdiye kadar beş yaptırım paketi açıkladı.

DW, dpa / EC, CÖ

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya
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