HABER

AB, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları uzatma kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 23:15 | Son Güncelleme

Avrupa Konseyi, Rusya’ya uygulanan yaptırımların 6 ay daha uzatılarak yaptırım paketinin geçerliliğinin 31 Temmuz’a kadar devam edeceğini duyurdu.Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya’ya uygulanan yaptırımların 6 ay daha uzatılacağını açıkladı.

AB, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları uzatma kararı aldı

Avrupa Konseyi, Rusya’ya uygulanan yaptırımların 6 ay daha uzatılarak yaptırım paketinin geçerliliğinin 31 Temmuz’a kadar devam edeceğini duyurdu.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya’ya uygulanan yaptırımların 6 ay daha uzatılacağını açıkladı. Mogherini, yaptırımların 31 Temmuz’a kadar uzatılacağını belirtirken, Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen kararı üye olmayan Norveç, Arnavutluk, Karadağ ve Ukrayna’nın da desteklediğine dikkat çekti.
Uygulanacak olan ekonomik yaptırımların bazıları ise şöyle:
Rusya’nın AB’nin birincil ve ikincil sermaye piyasalarına erişiminin engellenmesi,
En büyük üç Rus enerji ve savunma şirketinin AB ile bir anlaşma yapamayacağı,
AB ülkelerinin Rusya’yla silah sanayinde herhangi bir ithalat-ihracatta bulunamayacak olması,
Rusya ordusunun kullanabileceği herhangi bir ürünün AB ülkelerince orduya temin edilmemesi.
Öte yandan Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Olemyan, Rusya’nın Azak Denizi’nde uyguladığı tavra karşılık, Ukrayna’nın Avrupalı ortakları ile yeni yaptırımların olduğu “Azak Paketi”ni hazırladıklarını duyurmuştu.

AB, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları uzatma kararı aldı

PARTNERBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli olduBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli oldu
Kuşadası İYİ Parti’de istifa yağmuruKuşadası İYİ Parti’de istifa yağmuru
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem gençlerle bowling turnuvasına katıldıAK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem gençlerle bowling turnuvasına katıldı

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de sürpriz istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.