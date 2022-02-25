AB Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda uzlaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine düzenlenen olağanüstü zirvede Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları kapsamlı yeni bir yaptırım paketi üzerinde uzlaştı. Yaptırımlar, enerji, finans ve nakliyat alanlarını kapsıyor. Bunun yanı sıra bazı ürünlerin ihracatına ve Rus vatandaşlarına vize verilmesine sınırlamalar getirilmesi öngörülüyor. Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre, finans sektöründeki yaptırımlar bankaların, AB finans piyasaları ile bağlantısının kesilmesini öngörüyor. Bu durumda, Rus bankalarının AB'den kredi alması veya kredi vermesi mümkün olmayacak. Ayrıca, Rus devlet kurumlarının hisselerinin AB içinde ticaretine de izin verilmeyecek, aynı yaptırımlar enerji sektörü için de geçerli olacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaklaşık altı saat süren ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de video konferans aracılığıyla katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB içindeki bütünlüğe vurgu yaptı. "Uzlaşmamız bizim gücümüz" diyen von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa haritasını değiştirmeye çalıştığını, ancak bu noktada başarılı olmayacağını ifade etti.

SWIFT KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANAMADI

Ancak yaptırımlar üzerinde uzlaşma sağlanmadan önce zirvede yoğun tartışmalar yaşandığı belirtiliyor. Özellikle AB'nin doğusundaki ülkeler Rusya'ya yönelik daha sert yaptırımların uygulanmasını ve özellikle küresel ödeme sistemi SWIFT'ten çıkartılmasını istiyordu. AB'li diplomat çevrelerinden edinilen bilgilere göre, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması konusunda görüş birliği sağlanamadı. Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılmasının Rus ekonomisi açısından ağır sonuçları olacağı belirtiliyor.

Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılmasına karşı olan ülkeler arasında Almanya ve Avusturya da yer alıyor. "Öncelikle geçen haftalarda hazırlanan yaptırım paketi çerçevesinde kalınmalı" diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gerektiğinde bunun da düşünülebileceğine işaret etti. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer de, "SWIFT şu aşama öneriler arasında yer alan bir konu değil. Bunun nedeni de SWIFT'in askıya alınması Rusya Federasyonu'nu Avrupa Birliği'nden daha az etkileyecek olması" şeklinde konuştu. Nehammer, Rusya'nın kendine ait bir ödeme sistemi olduğunu ve SWIFT'ten çıkartılması halinde Rusya'nın Çin ödeme sistemine geçeceğini de sözlerine ekledi.

AB'li bir diplomatın verdiği bilgilere göre, İtalya, Kıbrıs ve Macaristan da, Rusya'nın SWIFT'ten çıkartılması için doğru zaman olmadığı konusunda Almanya ile aynı görüşü paylaştığını bildirdi.

BİDEN DA YAPTIRIMLAR AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden da, G7 ülkelerinin Rusya'ya karşı "yıkıcı bir yaptırım paketi" üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Biden ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararlarını da kamuoyuyla paylaşmıştı. Söz konusu "sert yaptırımların" finans branşı ve teknoloji sektöründe yoğunlaşacağını söylemişti. Biden yaptırımların Rusya'nın toplam servetinin üçte birini tutan ve ülkenin en büyük ikinci bankası olan VTB Bank'ın da aralarında olduğu dört Rus kredi kuruluşunu hedef alacağını duyurmuştu.



