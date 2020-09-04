AB Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti

Gündemde Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması var.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe akşamı yaptığı yazılı açıklamada, Kremlin karşıtı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya karşı ortak bir uluslararası tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Rusya'ya karşı uygun önlemler alınması konusunda AB'nin haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, buna yaptırım uygulanmasının da dahil olduğu belirtildi.

Borrell üye ülkeler adına yaptığı açıklamada, "Rus hükümeti, bu suçu şeffaflıkla aydınlatmak ve sorumluları hakim karşısına çıkarmak için elinden geleni yapmalı" dedi. "Cezasızlığın kabul edilemeyeceği ve kabul edilmeyeceğini" kaydeden Borrell, kimyasal silah kullanılmasının hiçbir koşul altında kabul edilir olmadığını ve bunun hem devletler hukuku hem de uluslararası insan hakları düzenlemelerinin ağır bir ihlali anlamına geldiğini belirtti.

AB'nin ortak açıklamasında "Avrupa Birliği Aleksey Navalni'yi öldürme girişimini en sert şekilde kınar" ifadelerine de yer verildi.