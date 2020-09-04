HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti

AB Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti

04.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili suçlanan Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti.

AB Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti

Gündemde Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması var.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Perşembe akşamı yaptığı yazılı açıklamada, Kremlin karşıtı Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya karşı ortak bir uluslararası tepki gösterilmesi çağrısında bulundu. Rusya'ya karşı uygun önlemler alınması konusunda AB'nin haklarını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, buna yaptırım uygulanmasının da dahil olduğu belirtildi.

Borrell üye ülkeler adına yaptığı açıklamada, "Rus hükümeti, bu suçu şeffaflıkla aydınlatmak ve sorumluları hakim karşısına çıkarmak için elinden geleni yapmalı" dedi. "Cezasızlığın kabul edilemeyeceği ve kabul edilmeyeceğini" kaydeden Borrell, kimyasal silah kullanılmasının hiçbir koşul altında kabul edilir olmadığını ve bunun hem devletler hukuku hem de uluslararası insan hakları düzenlemelerinin ağır bir ihlali anlamına geldiğini belirtti.

AB'nin ortak açıklamasında "Avrupa Birliği Aleksey Navalni'yi öldürme girişimini en sert şekilde kınar" ifadelerine de yer verildi.

Bu açıklama öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Borrell'in sözcüsü, Rusya'ya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorularına mesafeli bir yanıt vermiş ve sorumlular tam olarak bilinmediği sürece cezai önlemlerden bahsetmenin zor olduğunu söylemişti.

Almanya'da Rusya'ya nasıl bir yaptırım uygulanacağı da tartışılıyor. Gündeme gelen seçeneklerden biri, tartışmalı Kuzey Akım 2 yapımının durdurulması.

NATO da Navalni'yi görüşecek

NATO'nun gündeminde de bugün Navalni olayı var. NATO'ya üye ülkelerin temsilcilerinin katılacağı toplantıda, Navalni'nin zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya nasıl bir tepki gösterileceği ele alınacak.

Ne olmuştu?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin zehirlendiğini açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.

Alman hükümeti ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Navalni'de eski Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok bulunduğu açıklamış ve özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, "Noviçok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiğini duyurmuştu. Kremlin ise Navalni’nin zehirlenmesinden Moskova’nın sorumlu olduğu iddialarını reddediyor.

dpa,AFP/HS,BÜ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Korkunç kaza: 11 ölü, 38 yaralı!Korkunç kaza: 11 ölü, 38 yaralı!
Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!Bal arısı zehri mucizesi: Kanserli hücreleri yok etti!
En Çok Okunan Haberler
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
İspanya’da çocuklarını okula göndermeyen velilere dava açılacak
İspanya’da çocuklarını okula göndermeyen velilere dava açılacak
Koronavirüse yakalanan Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Eski başbakandan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Sudan’da otobüs devrildi: 11 ölü, 38 yaralı
Korkunç kaza: 11 ölü, 38 yaralı!
Yunanistan'dan NATO'nun açıklamasını yalanlama
Yunanistan'dan NATO'nun açıklamasını yalanlama
Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Belki ekim sonunda önce dağıtılır
Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Economist: Keşif önemli ancak dışa bağımlılığı sona erdirmez!
Economist: Keşif önemli ancak dışa bağımlılığı sona erdirmez!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.