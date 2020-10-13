AB Salgınla İlgili Seyahat Yasağı Kriterlerini Belirledi

Avrupa’da Corona virüsünün yeniden yayılma hızını artırmasıyla birlikte, hükümetler de ikinci dalgaya hazırlanmak için kolları sıvadı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, seyahat kısıtlaması kararı için ortak kurallar belirledi. Virüsün en hızlı yayıldığı AB ülkelerinden Fransa’da, Başbakan Jean Castex, “Durum çok ciddi. Çok sert bir ikinci dalganın içindeyiz” diyerek sokağa çıkma yasağı getirilmesini tartıştıklarını duyurdu. Aşı yarışının iddialı isimlerinden Fransız Sanofi firması da Aralık ayında ikinci test sonuçları olumlu çıkarsa, üretime geçeceklerini ve tüm dünya için aşı üreteceklerini açıkladı. AB Dışişleri Bakanları, birlik sınırları içindeki seyahat kısıtlamalarını koordine etmek ve kıtada endişe verici bir yayılma hızı sergileyen Covid-19 salgınının neden olduğu karmaşaya son vermek için Salı günü, ortak kriterleri kabul etti. Bakanlar, Lüksemburg'daki toplantıda, AB içindeki risk alanlarını tanımlamak için ortak bir risk haritası oluşturulması kararını onayladı. Ancak, Lüksemburg dahil bazı ülkelerin çekimser kalması nedeniyle belirlenecek harita, ülkeler için bağlayıcı değil tavsiye niteliğinde olacak.

Harita için 3 kriter Dışişleri bakanlarının kabul ettiği metinde, Schengen sınırları içinde seyahat özgürlüğünün kısıtlanıp kısıtlanmayacağına karar verilirken, salgın verilerine ilişkin 3 kriter göz önünde bulundurulacak. Bunlardan birincisi, vaka sayısı olacak. 14 günlük bir süre boyunca bölgesel olarak vaka sayısı 100 bin aşarsa, bu bölgeye seyahat yasağı kararı alınabilecek. İkincisi, test sonrası çıkanpozitiflik oranı. Hükümetler, bir haftada yapılan toplam testler içindeki pozitif testlerin yüzdesine göre de karar verebilecekler. Üçüncü kriterse, her 100 bin kişi başına yapılan testlerin oranı olacak.

Bu verilere dayanarak, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), bölgesel düzeyde, birliğin tüm ülkelerinin durumuna dair haftalık bir harita yayımlayacak. Haritada risk alanları 4 renkle belirlenecek. Yeşil, turuncu, kırmızı ve gri. Yeşil renkler hariç, diğer renkleri barındıran bölgelerden gelenlere karantina ve test uygulanabilecek. Ancak gerekli işlemleri yapan ve test yaptırarak gelen yolcular, karantinadan muaf olacaklar. Yolcular tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak ortak hazırlanmış bir formu dolduracaklar.

Tavsiyeye göre, risk altında olduğu düşünülen bir bölgeden gelen yolculara karşı kısıtlayıcı önlemler almayı planlayan bir ülke, mümkünse önlemlerin yürürlüğe girmesinden 48 saat önce ilgili üye devleti bilgilendirecek. Hükümetler de halkını 24 saat önceden bilgilendirecek. Buna göre bölge tanımları da şu şekilde olacak. Yeşil bölge: 14 günlük enfeksiyon oranı 100 bin kişide 25’ten daha düşükse ve pozitif test oranı yüzde 4'ten azsa, hiçbir kısıtlama uygulanmayacak. Turuncu bölge: Enfeksiyon oranı 100 bin kişide 50 kişinin altında ve test pozitiflik oranı yüzde 4 veya daha fazla ise veya hastalığa yakalanan kişi sayısı 25 ve 150 arasında ancak pozitiflik oranı yüzde 4'ün altındaysa. Kırmızı bölge: Enfeksiyon oranı 50 kişi veya daha fazlaysa ve test pozitiflik oranı yüzde 4 veya üzeriyse yada enfeksiyon oranı 150 kişiden fazlaysa. Gri bölge: Bu kriterleri değerlendirmek için yeterli bilgi yoksa veya gerçekleştirilen test sayısı 100 bin kişi başına 300 veya daha fazla ise. Corona virüsün yayılmasının yeniden hızlandığı Avrupa'da, 6,2 milyondan fazla Covid-19 vakası tespit edildi. Yaklaşık 240 bin kişi de yaşamını yitirdi. İspanya’nın Madrid şehrinde OHAL ilan edildi, Almanya daha sert kısıtlamalara gitti, Fransa yerel karantina ve sokağa çıkma yasağını tartışıyor.

“Çok sert bir ikinci dalga ile karşı karşıyayız”

Her gün 15 bin ila 20 bin arasında yeni vaka tespit edilen Fransa’da güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, alınacak sert tedbirleri belirlemek için Elysee Sarayı’nda güvenlik zirvesini topladı. Macron, Çarşamba günü televizyon ekranlarına çıkarak, gece sokağa çıkma yasağı ve bazı bölgelerde yeniden karantina uygulaması da dahil pek çok yeni kararı açıklayacak.

İktidar partisi milletvekillerine durum hakkında bilgi veren Başbakan Jean Castex, ikinci dalgaya girilip girilmediği tartışmasını kesin bir dille kapattı. Castex “Çok sert vuran bir ikinci dalganın içindeyiz. Bu yeni aşamayı ilk dalga gibi yönetemeyiz. Çok zorlu bir periyod, ama ülkenin devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Hakikaten karmaşık bir durum. Sert eleştirilecek kararları uygulamaya koymak durumundayız” diye konuştu. Sanofi : “Aralık’ta aşı üretimine geçebiliriz” Avrupa’da yükselen ikinci dalga korkusu nedeniyle gözler yeniden aşı çalışmalarına çevrildi. Fransız ilaç devi Sanofi’nin Genel Direktörü Ollivier Bogillot, COVID-19 aşısında ikinci aşama deneyleri yürüttüklerini, insan üzerinde deneme aşaması olan bu dönem sorunsuz sonuçlanırsa, Aralık ayında, 3’üncü aşamaya geçerek aynı zamanda üretime de geçmeyi planladıklarını belirtti.