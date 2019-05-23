AB savaş suçlarının adli takibini sıkılaştırıyor

Almanya da sivillerin daha iyi korunmasının önemine dikkat çekti.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dünya çapındaki savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçların adli sürecini giderek daha fazla takip ediyor.

Avrupa'da suç soruşturmalarında adli işbirliğini koordine eden Eurojust üç yıl içinde söz konusu suçlara ilişkin davaların sayısında üçte bir artış olduğunu açıkladı.

28 üye ülkede geçen yıl devam etmekte olan toplam 2 bin 943 dava kaydedilirken, bin 430 yeni dava açıldı. 2016’da 1073 yeni soruşturma başlatılırken, 2017’de bu rakam bin 233’e yükseldi.

Eurojust Başkanı Ladislav Hamran, "AB üye devletlerinin giderek daha fazla sorumluluk hissettiğini ve savaş suçları, soykırımlar ve insanlığa karşı işlenen suçların takibine öncelik verdiğini görmek oldukça cesaretlendirici" diye konuştu. "AB'nin bir güvenlik ve hukuk devleti bölgesi olduğunu" söyleyen Hamran, "dünyanın çeşitli yerlerinde vahşi suçlar işlemiş olanlar için bir korunak bölgesi olmayacaklarını" belirtti.

Almanya'dan sivilleri daha iyi koruma çağrısı