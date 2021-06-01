AB Savcılığı görevine başladı

Başsavcı Laura Codruta Kövesi yönetimindeki kurum, AB bütçesine zarar veren ekonomik ve mali suçları takip edecek.Avrupa Birliği (AB) içinde ulusal sınırları aşan ve AB bütçesini zarara uğratan suçlardan sorumlu AB Savcılığı kurumu görevine başladı. Başsavcı olarak söz konusu kurumun başına getirilen Romanyalı hukukçu Laura Codruta Kövesi, göreve başlamasını "tarihi bir an" olarak nitelendirerek kurumun üye ülkelerde emsalsiz bir soruşturma yetkisine sahip olduğunu dile getirdi.

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders de AB Savcılığı'nın en önemli görevlerinden birinin, 750 milyar euro hacmindeki AB korona yardım fonunu korumak olacağını ifade etti.

Merkezi Lüksemburg'ta olan AB Savcılığı yolsuzluk, kara para aklama, sübvansiyon hilesi ve zimmete para geçirme gibi suçların takibinden sorumlu olacak. Ayrıca ulusal sınırları aşan katma değer vergisi yolsuzluğu ile mücadelede bu kurumun yetki alanına dahil edildi. Savcılık, bu bağlamda ulusal düzeyde soruşturma yürütebilecek, tutuklama kararı başvurusunda bulunabilecek ve dava açabilecek.