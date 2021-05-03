AB Seyahat Kısıtlamalarını Gevşetmeyi Planlıyor

Avrupa Birliği yönetimi, daha fazla ülkeden yabancı turistin Avrupa’yı ziyaret etmesi için Corona virüsü nedeniyle alınan seyahat kısıtlamalarının gelecek ay gevşetilmesi tavsiyesinde bulundu. Avrupalı yetkililer, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte, salgın nedeniyle zarar gören turizm endüstrisinin bu yaz yeniden canlanmasını umuyor. Mevcut kısıtlamalara göre, aralarında Avustralya ve Singapur’un da olduğu sadece yedi ülkeden turistler, aşı olup olmadıklarına bakılmaksızın tatillerde AB ülkelerine girebiliyor. Ancak bu kişiler, testler ya da karantinaya tabi tutulabiliyor. Avrupa Komisyonu’nun Pazartesi günü açıkladığı ancak uygulamaya girmesi için üye ülkelerin onayını gerektiren yeni öneriler, tam doz aşılarını olmuş ve “iyi bir epidemiyolojik duruma sahip” ülkelerin vatandaşlarına Avrupa’nın kapılarını tekrar açıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, “Güvenli bir şekilde turizm endüstrisini yeniden canlandırmanın ve sınırlar ötesi dostlukları yenilemenin zamanı” ifadesini kullandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine göre, İngiltere, Rusya ve bir dizi diğer ülke vatandaşı bu yeni açıklanan kriterlere uyuyor. Amerikan vatandaşları ise henüz kriterleri karşılamıyor. AB’den bir yetkili, toplu yaz seyahatleri başlamadan önce bu önerilerin onaylanıp uygulamaya konulmasını istediklerini söyledi. AB üyesi 27 ülkenin önerileri Salı günü görüşmeye başlaması bekleniyor. Yetkili, kararın bu ay içinde çıkmasını umduklarını belirtti. Corona virüsü salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları, AB’nin turizm endüstrisine ağır darbeler indirdi. AB içinde zaman zaman salgına karşı ortak bir duruş belirlemede zorluklar yaşandı. Yeni öneriler kabul edildiği takdirde AB ülkelerinden yeni ortak yaklaşımı uygulamalarının beklendiği ancak yasal olarak zorunlu olmadıkları da belirtildi. Avrupa Komisyonu, AB’nin tanıdığı aşıların tüm dozlarını olanların herhangi bir ülkeden Avrupa’ya giriş yapmasına izin verilmesini tavsiye etti. Komisyon, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayını aldıkları takdirde diğer aşıların de listeye eklenebileceğini kaydetti.