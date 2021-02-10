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AB Sığınmacıları Geri Gönderme Sürecini Hızlandırıyor

10.02.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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AB Sığınmacıları Geri Gönderme Sürecini Hızlandırıyor

AB Komisyonu’nun planına göre üye ülkelerdeki sığınmacılar arasında belirli koşullara uymayanların sınırdışı edilerek “kendi ülkelerinde yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor

Avrupa Komisyonu, iltica koşullarına uymayan sığınmacıları ülkelerine geri gönderme işlemlerini hızlandırmayı planlıyor. Reuters haber ajansına göre, Komisyonun bu konudaki teklifi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere iletildi.

Metinde, “Komisyon, AB ülkelerinden geri dönüş işlemleri için daha iyi işleyen bir sistem oluşturacak” ifadeleri yer aldı.

AB Komisyonu’nun planına göre üye ülkelerdeki sığınmacılar arasında belirli koşullara uymayanların sınırdışı edilerek “kendi ülkelerinde yeniden topluma kazandırılması hedefleniyor.” Her ne kadar uygulamada yetki üye ülkelerde olsa da Komisyon'un sınırdışı işlemlerine uymayan AB ülkelerine para cezası kesme yetkisi de var.

Avrupa Birliği’nde son yıllarda yaşanan göç akınının beraberinde getirdiği sorunlara daha iyi çözüm bulma ve özellikle Ortadoğu ile Afrika’dan kaçarak Avrupa’ya sığınanlara yardımcı olabilme amacıyla, Avrupa Birliği, geçen yıl Eylül ayında yeni göç planını devreye soktu.

Komisyon’un bugün üye ülkelere gönderdiği, 12 sayfalık metinde belirtilen karar da geçen yıl gündeme taşınan yeni uygulamaların bir parçası niteliğinde.

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