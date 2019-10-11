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AB: Sığınmacıların silah haline getirilmesini kabul etmeyiz

11.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

AB Konseyi Başkanı, Ankara'nın "sığınmacılara kapıları açarız" açıklamasına yanıt verdi.

AB: Sığınmacıların silah haline getirilmesini kabul etmeyiz

Yeni bir insani kriz olabileceğini vurgulayan Tusk, sığınmacılar üzerinden şantaj yapılmasını kabul etmeyeceklerine dikkat çekti.Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın esas kaygısının operasyonun neden olabileceği insani kriz olduğunu belirten Tusk, "Türkiye, eylemlerinin başka bir insani felakete yol açması ihtimalinin esas endişemiz olduğunu anlamalı" dedi.

Tusk konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye’nin kuzeydoğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nı işgal olarak nitelendirenlere yönelik "Kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi göndeririz" açıklamasına da değindi.

Sığınmacıların silah haline getirilmesi ve şantaj malzemesi yapılmasını asla kabul etmeyececeklerini belirten Tusk, "Erdoğan'ın dünkü tehditleri tamamıyla yersiz" dedi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt hedeflerine yönelik olarak düzenlediği saldırılar nedeniyle can kayıpları yaşanırken, binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Fransa: Türkiye'ye yönelik yaptırımlar masada

Fransa da, Avrupa Birliği'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna harekât düzenleyen Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceğini açıkladı. Fransa'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Tabii ki cezai önlemler masada duruyor" şeklinde konuştu.

Montchalin konunun, gelecek hafta yapılacak AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde görüşüleceğini belirtti. Fransız bakan, "Siviller, bağımsız Suriye güçleri ve bölgenin istikrarı üzerinde şok etkisi yaratan bir durum karşısında çaresizce oturup beklemeyeceğiz" dedi.

İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya'nın talebi üzerine acil olarak toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Perşembe günü Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği "Barış Pınarı Harekâtını" görüştü. Görüşmeden ortak bir bildiri çıkmazken, AB'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 üye ülkesi adına yapılan açıklamada "Türkiye'nin askeri operasyona derhal son vermesi" talep edildi.

AB: Operasyonu durdurun

Avrupa Birliği, Türkiye'ye Suriye'deki askeri operasyona son verme çağrısı yapmıştı. AB Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Ferederica Mogherini Perşembe günü 28 üye ülke adına yaptığı açıklamada "AB, Türkiye'ye tek taraflı askeri operasyonunu sonlandırma çağrısında bulunuyor" dedi.

"Bu konudaki duruşumuzu net bir biçimde belirttik. Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyonlar insani açıdan oldukça ağır sonuçlar doğurabilir" ifadesini kullanan Mogherini operasyonların hem Suriye içinde hem de Suriye dışında göç hareketlerini tetiklemesi ihtimaline karşı uyardı. Mogherini ayrıcıca operasyonların IŞİD ile mücadelenin aksamasına neden olabileceğinin de altını çizdi.

DW,Reuters,AP,AFP/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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