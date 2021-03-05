AB Sınır Güvenliği Örgütü: Ege'deki göçmenlerin yasa dışı şekilde Türkiye'ye dönmeye zorlandığına ilişkin kanıt yok

Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Örgütü (Frontex), Yunanistan kıyılarındaki göçmenlerin adil sorgulama şansı olmadan yasa dışı bir şekilde Türkiye'ye geri gönderildiği ve temel haklarının ihlal edildiğine dair kanıt bulunamadığını açıkladı. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri, Frontex'in yeterince kapsamlı bir araştırma yapmadığı gerekçesiyle, bu açıklamaya kuşkuyla yaklaşıyor.

Frontex, araştırma kolektifi Bellingcat ve bazı medya kuruluşları tarafından gündeme getirilen "AB hukukuna aykırı olarak, göçmenlerin haklarının ihlal edildiği" iddialarına ilişkin yapılan araştırmada, iddiaları destekleyen hiçbir kanıt elde edilemediği belirtildi.

Frontex'in araştırma sonuçlarını içeren raporunda, AB sınırlarındaki kontrol sisteminin zayıflıklarına işaret edilerek, bu hataların belirlenerek düzeltildiği belirtildi.

Göçmenler Yunanistan kıyılarına yaklaştıklarında "zorla geri gönderildiklerini" öne sürüyor. "Geri itme" denilen ve uluslararası insan hakları yasalarını ihlal eden bu yönteme başvurduğunu reddeden Yunanistan ise evrensel yasalarla uyumlu şekilde AB sınırlarını koruduğunu savunuyor.