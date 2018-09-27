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AB sınırlarını İHA'larla korumaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

AB sınırlarını İHA'larla korumaya hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), dış sınırlarında güvenliği artırmak için insansız hava aracı (İHA) ile Yunanistan, İtalya ve Portekiz'de deneme uçuşları yapmaya başladı.

AB Sınır Güvenliği Ajansından (FRONTEX) yapılan yazılı açıklamada, orta irtifalı ve havada uzun süre kalma kapasitesine sahip İHA'ların sınır güvenliği için kullanımının denemeye çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda Yunanistan, İtalya ve Portekiz'de yerel makamlarla koordineli şekilde uçurulan İHA'lar gözetim sistemleri, termal kameralar ve radarlarla donatıldı.

Yıl sonuna kadar test edilecek İHA'ların maliyet ve etki bakımında başarıları değerlendirilecek.

İHA'lar denizlerin denetimi, arama-kurtarma çalışmaları, suç şüphesi bulunan gemilerin tespit edilmesi ve anlık bilgi paylaşımı gibi farklı operasyonlarda kullanılacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB Frontex İHA sınır

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