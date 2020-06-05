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  4. "AB Sınırlarını Seyahate Temmuz'da Açmaya Başlayacak"

"AB Sınırlarını Seyahate Temmuz'da Açmaya Başlayacak"

05.06.2020 17:54 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki yurt içi seyahat kısıtlamalarını Haziran sonu itibariyle tamamen kaldırmış olacak. Yurt dışı seyahatlere ise Temmuz ayı itibariyle başlanacak

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki yurt içi seyahat kısıtlamalarını Haziran sonu itibariyle tamamen kaldırmış olacak. Yurt dışı seyahatlere ise Temmuz ayı itibariyle başlanacak.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Cuma günü telekonferansla gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin yurt içi sınırlarını 15 Haziran'da açmaya başlayacağını aktardı. Açıklamayı, AB üye ülkeleri içişleri bakanlarıyla düzenlediği videolu bir görüşmenin ardından yapan Johansson, bazı AB ülkelerinde yurt içi sınırlarının seyahate açılmasının Haziran ayı sonunu bulabileceğini söyledi.

Johansson'un aktardıklarına göre AB ülkelerine yurt dışından ziyaretlere ise Temmuz ayı başı itibariyle izin verilmeye başlanacak.

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