AB Sınırlarını Türkiye Hariç 15 Ülkeye Açtı

Avrupa Birliği, Covid 19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını, 1 Temmuz'dan itibaren 15 ülkeye açtı. Buna göre, Corona virüsü salgını nedeniyle kapatılan Schengen sınırları, 1 Temmuz’dan itibaren, Avustralya, Kanada, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Tayland, Uruguay, Cezayir, Tunus, Fas, Gürcistan, Karadağ ve Sırbistan’a açılacak. Özel statüdeki Vatikan, San Marino ve Monaco da AB’ye giriş yapabilecek.

Liste'de Çin'e “şartlı” yer veren AB yönetimi, Çin ile “karşılıklılık” ilkesini uyguladı. Buna göre Çin hükümeti Avrupalı yolculara uçuş hakkı tanırsa, AB de Çinli turistlere sınırlarını açacak. Ancak, Corona virüsünün ülkede yeniden yayılmasından endişe eden Çin yönetimi, kısa vadede sınırlarını açmayı düşünmüyor.

Brexit nedeniyle AB’den ayrılsa da, henüz müzakerelerin devam ettiği İngiltere, üye ülke muamelesi görmeye devam edecek. Corona virüsü ile mücadelede gelinen duruma göre listeyi belirlediğini belirten AB yönetimi, bu listenin, düzenli olarak salgının gelişimine göre her 15 günde yenileneceğini de belirtti.