AB Sınırlarını Türkiye Hariç 15 Ülkeye Açtı

Avrupa Birliği, Covid 19 salgını nedeniyle kapattığı sınırlarını, 1 Temmuz'dan itibaren 15 ülkeye açtı. Buna göre, Corona virüsü salgını nedeniyle kapatılan Schengen sınırları, 1 Temmuz’dan itibaren, Avustralya, Kanada, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Tayland, Uruguay, Cezayir, Tunus, Fas, Gürcistan, Karadağ ve Sırbistan’a açılacak. Özel statüdeki Vatikan, San Marino ve Monaco da AB’ye giriş yapabilecek.
Liste'de Çin'e “şartlı” yer veren AB yönetimi, Çin ile “karşılıklılık” ilkesini uyguladı. Buna göre Çin hükümeti Avrupalı yolculara uçuş hakkı tanırsa, AB de Çinli turistlere sınırlarını açacak. Ancak, Corona virüsünün ülkede yeniden yayılmasından endişe eden Çin yönetimi, kısa vadede sınırlarını açmayı düşünmüyor.
Brexit nedeniyle AB’den ayrılsa da, henüz müzakerelerin devam ettiği İngiltere, üye ülke muamelesi görmeye devam edecek. Corona virüsü ile mücadelede gelinen duruma göre listeyi belirlediğini belirten AB yönetimi, bu listenin, düzenli olarak salgının gelişimine göre her 15 günde yenileneceğini de belirtti.
Geçtiğimiz Cuma günü toplanan AB büyükelçileri (Coroper) listeyi belirlemiş, ancak bazı üye ülkelerin karar vermesi için ek süre tanınmıştı. AB'ye üye 27 ülkeninin onayının ardından liste AB Konseyi'ne geldi. AB Konseyi'nin de onaylamasının ardından liste son şeklini aldı.
Türkler için uygulama nasıl olacak?
Ancak, listede virüsün halen yayılmaya devam ettiği belirtilen ABD, Rusya, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve Brezilya yer almadı. Bu da Türk turistlerin bir süre daha Avrupa ülkelerine vize alamayacağı anlamına geliyor. Ancak AB içinde yaşayan ve oturum izni ya da çifte vatandaşlığı olan Türkler, Türkiye'ye gidip gelebilecekler. Öğrenci statüsündeki Türkler’e de, tıpkı tüm dünyadan gelen öğrenciler gibi, vize kolaylığı gösterilecek. AB ülkelerine vizesiz giren yani yeşil pasaport sahibi olanlar da giriş yapamayacak.
Türk Hava Yolları, 15 Haziran'dan bu yana Avrupa'ya başlattığı seferlerini aşamalı olarak artıracak.
Hangi kriterlere göre belirlendi?
Salgına karşı "dikkatli açılma" yöntemini benimseyen AB, sınırların açılabilmesi için ortak kriterler belirledi. Buna göre öncelikle, bir ülkenin “kabul edilen ülkeler” listesinde yer alabilmesi için, Corona virüsü vakalarının, son 14 gün içinde, o ülkelerde AB ortalaması olan 100 bin’de 16 kişi seviyesinde ya da bunun altına olması gerekiyor. Ayrıca, bu karar alınırken, ülkelerdeki epidemiyolojik durum, virüsün yeniden bulaşma olasılığı, test kapasitesi ve yürürlükteki önlemler ve kurallar da dikkate alındı.